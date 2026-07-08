Matrícula de honor para la UVigo en sostenibilidad ambiental: reduce su huella ecológica por debajo de las emisiones en pandemia

La Universidad de Vigo cerró 2025 con un récord ambiental. La huella ecológica fue menor que la registrada en 2020, cuando la pandemia y el confinamiento redujeron a mínimos la actividad de la institución académica. Y además las emisiones de carbono se mantuvieron en cifras similares, con solo 704 toneladas más de carbono.

La movilidad continúa siendo el factor con mayor incidencia en los tres campus al suponer casi el 60% de todas las emisiones generadas. Y, por detrás, se sitúan el consumo de electricidad (22,9%), el gas natural (10,9%) y el gasóleo C (5,5%)

El informe de la Oficina de Medio Ambiente (OMA) destaca el «bo desempeño ambiental» de la UVigo, al registrar un impacto comparable al de un año tan excepcional como el del COVID, durante el que se redujo en gran medida la actividad presencial, así como el efecto de la vegetación en el entorno de los tres campus, que contribuye a la absorción de CO 2 .

El documento también hace constar el perfil científico-técnico de la institución y la presencia de varios centros de investigación de alto impacto, ya que todo esto supone «un maior gasto de recursos e a xeración de residuos asociados» que otras disciplinas no tienen. «Malia esta situación, a UVigo mantén a súa pegada ecolóxica na parte baixa do intervalo de valores que presentan outras universidades», subrayan desde la OMA.

Paneles de energia fotovoltaica en el campus de Ourense. / IÑAKI OSORIO

La huella ecológica determina las hectáreas de terreno necesarias para absorber las emisiones de gases de efecto invernadero teniendo en cuenta que en 2025 la UVigo contaba con 21.303 estudiantes y trabajadores. La cifra fue de 0,17 hectáreas globales de bosque por persona, la más baja registrada desde 2008 tras el 0,19 alcanzado en 2024 y también durante la pandemia.

Respecto a la huella de carbono, la tendencia es decreciente desde 2012, aunque se ha intensificado en los últimos años. La institución generó 12.687 toneladas en 2025, casi 2.000 menos que el año anterior, y ligeramente por encima del registro correspondiente a 2020, que fue de 11.903 toneladas.

Tras descontar la compensación derivada de la absorción por parte de la vegetación de los tres campus, el impacto por persona fue de 0,60 toneladas de CO 2 , muy cerca del mínimo histórico registrado en el año de la pandemia (0,58).

El informe también señala que, además de este récord de 2020, las emisiones desde 2012 han experimentado una reducción media anual del 4,28%.

Principales fuentes

La movilidad supone la principal fuente de emisiones en los tres campus, destacando el de Pontevedra, donde supone el 69,2% del total. En Ourense constituye el 64,% y en Vigo, el 53,4%.

La electricidad es el segundo factor en Ourense (16,5%) y en Vigo (28,3%), mientras que en Pontevedra supone mayor impacto el gas natural (15%).

Además, el consumo de pellets representó el 0,88% del total de emisiones en los tres campus y la generación de residuos, incluyendo los peligrosos que se utilizan en los laboratorios y los de aparatos eléctricos y electrónicos (RAAE), apenas contribuyeron con un 0,07% a la cifra global.

Frente a estos resultados, la OMA recomienda mejorar los patrones de movilidad y fomentar alternativas de transporte más sostenibles, así como implantar medidas orientadas a la mejora de la eficiencia energética y la incorporación progresiva de fuentes de energías renovables. Una línea intensificada desde el gobierno de la UVigo en los últimos años y que ya está dando resultados.

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La Oficina de Medio Ambiente también señala que la destacada presencia de vegetación en los tres campus compensa parcialmente las emisiones generadas por las diferentes actividades de la Universidad, por lo que demandan la «conservación e potenciación» de las áreas verdes como una medida de gran interés para mejorar el balance ambiental de la institución.