Arte y cultura
'A luz de Galicia', la nueva exposición del coruñés Juan Moreno que busca transmitir emociones a través de paisajes
La muestra reúne obras recientes e inéditas del pintor en las que representa escenarios gallegos
Está disponible hasta el 11 de septiembre en la sede de la Deputación en Vigo
Desde obras recientes hasta pinturas inéditas inspiradas en un recorrido por paisajes urbanos, costeros y de interior. La sala Maruja Mallo de la sede de la Deputación de Pontevedra en Vigo acoge 'A luz de Galicia', una selección de las creaciones del pintor coruñés Juan Moreno Badía en las que los escenarios gallegos se vuelven los principales protagonistas.
La exposición se centra en los lugares que forman parte del entorno vital y artístico del autor, como Santiago de Compostela, Baiona o Vilaxoán. A partir de estos espacios reconocibles y próximos, el artista busca provocar emoción transformando lo cotidiano en una experiencia evocadora. Las piezas están realizadas fundamentalmente en óleo sobre lienzo y se podrán observar desde este miércoles hasta el 11 de septiembre.
Durante la inauguración, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, destacó que la muestra «invita a mirar a nuestra tierra con calma» y a descubrir nuevas perspectivas sobre su entorno gracias a la mirada artística de Juan Moreno.
El artista, nacido en A Coruña en 1945, cuenta con una larga trayectoria creativa. Aunque inicialmente fue conocido por sus retratos, en los últimos años se ha centrado en la representación del paisaje gallego a través de cuadros caracterizados por el uso de colores vivos.
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