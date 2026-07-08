Kevin Carrera, Mr Gay España 2026: «Quiero que mi padre sepa que su hijo es el mismo que siempre fue, sea gay o no»

El vigués Kevin Carrera, de 27 años, acaba de cumplir uno de sus grandes sueños: alzarse con el título de Mr Gay España 2026. Pero detrás de la alegría y la emoción de ese momento, hay un camino de dificultades en el que tuvo que hacer frente a prejuicios y obstáculos por el simple hecho de amar a una persona de su mismo sexo.

¿Qué pasó por su cabeza cuando le proclamaron ganador?

Madre mía, yo flipé. No me lo creía. Muchas veces me cuesta creer en mí. Todo el mundo me decía que iba a ganar, que aparte de lo de guapo, que tengo un corazón increíble y que soy genial. Al final también llevo mucho tiempo en las redes sociales y ya me conocían un poco en el mundillo.

Su madre tenía el presentimiento de que iba a ganar.

Sí, ella me decía que estaba segurísima y que lo tenía claro, pero yo no me lo creía.

¿Cómo decidió presentarse al certamen?

Lo había visto el año pasado y este quise apuntarme para vivir la experiencia y por si podía aportar un granito para ayudar a alguien. No iba con idea de que me cogieran ni esperaba ganar, no tenía nada de confianza en mí.

¿Qué significa representar a Vigo en el concurso nacional?

Me hace mucha ilusión representar a mi ciudad y me gustaría que lo tengan en cuenta porque quitaron el Orgullo de Vigo. Es una reivindicación y algo que deja bien a la ciudad, no es una tontería como para dejarlo pasar. Me gustaría que al igual que se habla de las luces de Navidad de Vigo, se hable del Orgullo de Vigo.

¿Qué responsabilidad conlleva ser Mr Gay España 2026?

Dar un impulso para seguir adelante aunque sea a una persona que está viviendo lo mismo que viví yo y ayudar a que no tenga miedo de ser quien es ni a contar si le gusta una persona de su mismo sexo. Luego, «salen» y se arrepienten de no haber sido ellos mismos antes.

El Orgullo de Vigo es una reivindicación, no una tontería como para dejarlo pasar

Debido a su exposición en redes sociales, ¿ha sufrido homofobia con frecuencia?

Sí. Me han insultado muchas veces por mi orientación sexual. En las redes, ya tenía seguidores antes de decir que era gay. Luego, cuando lo hice público, dejaron de seguirme un montón de personas y me llamaban maricón, entre mil insultos. Yo siempre me he considerado una persona fuerte, pero igual si esto le pasa a otra persona no lo cuenta. Hay que concienciar a la gente porque se meten en una red social y comentan como si no hubiera alguien detrás.

¿Ha llegado a tener miedo por ser rechazado?

Yo viví con ese miedo durante años. A los 13 ya sabía que me gustaban los chicos. Al final, yo «salí rápido», con 17 o 18 años, pero hay gente que lleva toda su vida escondida por el miedo al qué dirán o por su familia. Yo dejé el balonmano porque sentía que era un deporte muy masculino. Entonces, me sentía cohibido porque pensaba que me iban a juzgar. Yo no lo quería aceptar ni quería que nadie pensara que era gay. Me sentí tan incómodo que decidí abandonar por miedo, y eso que me encantaba.

Su padre desapareció de su vida cuando le dijo que era gay, pero abría la puerta a una conversación, ¿ha hablado con él?

No, no sé nada de él. Supongo que le llegaría algo, pero no tengo ni idea. Si él quiere, tiene las puertas abiertas. Sé perdonar y no le tengo rencor. Quiero que sepa que su hijo es el mismo que siempre fue, sea gay o no sea gay. Mi abuela y mi tía me felicitaron y me dijeron que estaban superorgullosas de lo que había dicho. No me recriminaron nada, que era el miedo que tenía, pero tampoco lo quería ocultar porque lo he vivido así y no he dicho ninguna mentira.

El vigués Kevin Carrera con la camiseta de Mr Gay España. / Joan Crisol

¿Qué mensaje le diría a los jóvenes que están pasando por una situación similar?

Que no tengan miedo de mostrarle al mundo lo que les gusta. Vida hay una y si no la disfrutas y te cohíbes, vas a estar mal contigo mismo y no vas a ser tú. Quien te quiere, te va a apoyar; y quien no, a la mierda, no te merece. No hay que tener miedo de lo que sientes por alguien, y menos por amor. Yo cuando dije que me gustaban los chicos, pensaba que iba a perder a muchísima gente. Si di el paso fue por la valentía de querer contarlo por estar con mi ex. Si no, creo que no hubiera sido capaz y lo hubiera dicho muchísimo más adelante.

¿Siente presión por mantener un físico determinado?

Mi físico actual fue este año, a raíz de que me metiera en el gimnasio porque antes tenía una vida bastante sedentaria. Más que por presión, mi cambio de chip fue porque me sentí mal cuando fui a un aquapark en Madrid y había atracciones en las que no podías subir si pesabas más de 95 kilos. Me hicieron pesarme y no pude subir.

Quien te quiere, te va a apoyar; y quien no, a la mierda, no te merece

¿Cómo ha sido la participación en el desfile?

Estaba nerviosísimo. La gente me decía que debería estar acostumbrado a que me viese mucha gente, pero cuando subo algo solo estoy yo y mi móvil, no veo a nadie. Pensar que me estaban viendo más de 20.000 personas supuestamente, es una responsabilidad y al principio lo pasé mal. Luego, me empecé a soltar y me costó menos. También soy un pequeño desastre: la malla de mi traje regional simulaba una red de pesca en honor a Vigo, como ciudad pesquera. Luego, llevaba una capa azul y blanca con los colores de la bandera de Galicia y la concha de Santiago en 3D. Cuando tocaba el cambio de vestuario, no tenía la parte de abajo y no sabía qué hacer. Me dijeron que tenía que salir en dos minutos y saqué la concha de la falda y la puse en el culo. Ese momento no lo he visto, no sé si estoy preparado.

¿Qué puertas espera que le abra el título?

Me gustaría ir a orgullos y discursos que hagan en pueblos para ayudar a la gente. Mis planes de futuro ahora mismo no están nada pensados con esto. Estoy estudiando azafato de vuelo y espero meterme en alguna aerolínea y empezar a viajar por el mundo.

¿Considera que debería haber un certamen de este tipo para lesbianas?

Sí, también, para que ellas se sientan incluidas. Sí que es verdad que cuando se hace el orgullo veo demasiados chicos, pero no muchas chicas.

¿Qué recuerdo se lleva de la experiencia?

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Me encantó cuando al salir de la gala me dijo gente que había llorado por mi historia y que se sintió identificada. Me llevo esa parte de haber ayudado con lo poco que pude haber dicho.