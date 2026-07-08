Una familia acepta un año de cárcel por defraudar 164.000 euros con las cafeterías de institutos del área de Vigo

Un matrimonio y su hijo, dedicados a la explotación de cafeterías en varios institutos de Vigo y su área, han aceptado una pena de un año de prisión y una multa de 90.000 euros por defraudar más de 164.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social.

Los tres procesados reconocieron los hechos en una vista de conformidad celebrada este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Tras el acuerdo, la Fiscalía rebajó su petición inicial de cárcel, que era de tres años y medio, a un año de prisión para cada uno de ellos.

Además de la multa, los acusados deberán indemnizar a la Seguridad Social con los 164.516,45 euros defraudados, más los intereses correspondientes. También quedan inhabilitados durante seis años para acceder a subvenciones, ayudas públicas o beneficios fiscales.

La entrada en prisión queda suspendida durante tres años, al carecer los condenados de antecedentes penales. Esa suspensión queda condicionada a que no vuelvan a delinquir durante ese periodo y a que abonen la indemnización fijada a favor de la Seguridad Social.

Según el relato de la Fiscalía, los procesados desarrollaron entre 2014 y 2022 una actividad empresarial centrada en la gestión de cafeterías en distintos institutos de Vigo, Redondela y Ponteareas, mediante concesiones otorgadas por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta.

El ministerio público sostenía que el matrimonio y su hijo utilizaron sucesivamente varias empresas familiares para operar por periodos y eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. Con ese sistema, según la acusación, evitaban que las deudas acumuladas les impidiesen acceder a nuevas adjudicaciones públicas.

La actividad fue canalizada a través de las sociedades Pazmella S.L., Reprepan S.L., Libroverde S.L. y, posteriormente, mediante una empresa unipersonal administrada por el hijo. Al frente del grupo empresarial figuraba el padre, con la colaboración de su esposa y de su hijo.

Ese entramado permitió a las distintas entidades continuar obteniendo concesiones para gestionar las cafeterías de los institutos IES O Castro e IES A Guía, en Vigo; IES Chapela, en Redondela; e IES Barral, en Ponteareas, durante varios cursos comprendidos entre 2018 y 2022.

Más conformidades por tráfico de drogas

La jornada en la Audiencia incluyó también varias vistas de conformidad por delitos contra la salud pública. En una de ellas, un joven aceptó tres años de prisión tras ser sorprendido en un operativo policial en un bar de Redondela con varias bolsas de cannabis y cocaína. La ejecución de la pena queda suspendida durante cuatro años, con la condición de que continúe en tratamiento de desintoxicación y no delinca.

También una mujer aceptó dos años de cárcel por la venta de una papelina de cocaína, con la pena suspendida durante dos años si no vuelve a delinquir. Otro joven aceptó tres años de prisión por el mismo delito, también con suspensión de la condena.

En otro procedimiento, un acusado sorprendido al volante de su coche con cocaína, MDMA, cannabis y ketamina aceptó una condena de tres años de prisión.

No hubo acuerdo, en cambio, en otra causa por tráfico de drogas contra tres acusados de comerciar supuestamente con cocaína, heroína y cannabis. El juicio queda pendiente de nuevo señalamiento. La Fiscalía solicita penas de entre cuatro años y tres meses y cinco años y tres meses de cárcel.

Causas pendientes por detención ilegal y agresiones sexuales

También quedó pendiente de señalamiento el juicio contra un joven acusado de extorsionar a otro hombre al que atribuía el robo de dinero en su casa. Según la Fiscalía, el procesado quedó con la víctima y, tras amenazarla con una navaja, la obligó a conducir hasta una zona apartada, donde supuestamente la pinchó varias veces con el arma y la fotografió desnuda. El ministerio público pide penas que suman ocho años de prisión.

Tampoco hubo conformidad en el caso de un hombre de avanzada edad acusado de agresión sexual continuada a una menor de 16 años. La Fiscalía solicita para él cinco años de prisión y el juicio también queda pendiente de nuevo señalamiento.

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Por último, la vista contra otro acusado de agresión sexual, por supuestos tocamientos a una niña en un parque de Vigo, fue aplazada hasta el 23 de septiembre por la imposibilidad del procesado de comparecer este miércoles.