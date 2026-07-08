Ernesto Tapia, nuevo director de recursos económicos del Área Sanitaria de Vigo

Tras la jubilación de Pilar Ribeiro, el Área Sanitaria de Vigo ha nombrado a Ernesto Tapia García como nuevo director de Recursos Económicos del Área Sanitaria de Vigo.

El Servizo Galego de Saúde destaca, a través de un comunicado, que Tapia García «es un gran conocedor del área sanitaria viguesa, donde ya había ocupado la dirección de Recursos Económicos en el año 2009 y en la que, durante los últimos 13 años, venía desempeñando el puesto de subdirector».

De su trayectoria, el Sergas destaca que lleva más de 30 años dedicado a la gestión económica en diferentes instituciones y centros públicos de su red.

Currículum

Licenciado en Ciencias Empresariales, inició su trayectoria en la sanidad pública como subdirector de Recursos Económicos del Hospital Montecelo de Pontevedra, para después ocupar el puesto de director en ese mismo complejo hospitalario.

Posteriormente, dio el salto a la Dirección Económica de la Fundación Pública Hospital do Salnés y, tras su paso por esta institución, se incorporó a la gestión del área de Vigo en el año 2009. Desde entonces y hasta la actualidad, siempre ha estado vinculado a los recursos económicos de la sanidad pública viguesa.

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La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo agradece públicamente la dedicación y el compromiso de Pilar Ribeiro, así como la disposición de Ernesto Tapia para aceptar el desempeño de este nuevo cargo.