La Diputación también compite con el Concello de Vigo en el mundial: instalará su propia pantalla gigante para ver el España-Bélgica

La Diputación de Pontevedra no se quiere quedar atrás e instalará una pantalla gigante en la Praza da Estrela de Vigo para seguir el partido de cuartos de final entre España y Bélgica el viernes a las 21. De esta forma, «compite» con el Concello, que también retransmitirá el choque en una gran pantalla en Castrelos.

La institución provincial repite así la iniciativa que ya puso en marcha durante la final de la Eurocopa de 2024, cuando centenares de aficionados se reunieron en este céntrico punto de la ciudad para seguir el partido y celebrar posteriormente la conquista del título por parte del combinado nacional.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, animó a la ciudadanía a acudir a la Praza da Estrela para apoyar a la selección en su intento de alcanzar las semifinales del campeonato. «Queremos convertir el centro de Vigo en una gran grada al aire libre y que aficionados y aficionadas de todas las edades puedan vivir juntos una noche llena de emoción de la mano de nuestra selección», señaló.

La responsable provincial también se mostró convencida de las opciones del equipo español ante Bélgica. «Estoy segura de que, con el apoyo de Vigo, España será capaz de vencer a Bélgica y hacernos soñar con algo grande en este campeonato previo al que acogerá nuestro país en 2030 y, esperamos, también nuestra ciudad», afirmó Luisa Sánchez.