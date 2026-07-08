El Concello de Vigo acusa a la Xunta de «racanear» con la ayuda a domicilio

El Pazo Los Escudos acogió este miércoles la fiesta anual del servicio de ayuda a domicilio, un servicio que el pasado mes de junio dio cobertura a prácticamente un millar de usuarios y que tiene un presupuesto de más de 15 millones anuales. Prestado por el Concello de Vigo, la financiación es también responsabilidad de la Xunta, aunque las aportaciones que realiza la administración autonómica no son suficientes para el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que cargó una vez más contra el Gobierno gallego.

«No hizo efectivo el pago con el precio actualizado, nos tienen que dar más fondos y racanean. Son como la Diputación, puferos», destacó Caballero antes de acudir a la celebración. Recordó el regidor que la Xunta recibirá desde el Gobierno de España 270 millones, por lo que se pregunta «cuánto dedicarán a Vigo, porque no lo sabemos pese a que por ley están obligados a pagar íntegramente el servicio, pero somos nosotros los que abonamos cifras elevadísimas».

De las 988 personas atendidas, el 59% son grandes dependientes. El perfil del usuario responde al de una mujer de entre 80 y 90 años.

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Más críticas

No fueron los únicos reproches lanzados por Caballero a la Xunta, que exigió también que le transfiera fondos para políticas de vivienda, censurando las críticas del PP vigués a la nueva empresa municipal. «Son unos farsantes, dicen eso cuando la Xunta del PP hizo solo 92 viviendas desde 2009, una cifra ridícula, pero como ellos no lo atienden, lo hacemos nosotros pese a no ser una competencia ni obligación», finalizó el alcalde.