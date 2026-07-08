Fiestas de la villa
Cómo ver los Fuegos de Bouzas 2026: a pie de ría, en lo alto de Vigo o en un barco con música y comida
La naviera Mar de Ons ofrecerá un servicio nocturno el domingo 19 para acompañar la vigésima edición de cita de pirotecnia enmarcada en las fiestas de la villa viguesa
La cita con los Fuegos de Bouzas durante las fiestas de la villa es una de las más especiales del verano vigués. Cada domingo de la segunda semana de julio, una multitud de personas observa cómo se ilumina el cielo en plena noche en un espectáculo que conjuga pirotecnia y música. Hay quienes prefieren reunirse al borde de la ría para presenciarlo, otros deciden acudir a un lugar elevado de la ciudad y, un año más, existirá la posibilidad de seguir el evento el pleno mar.
La naviera Mar de Ons fletará nuevamente barcos con salida desde el puerto de Vigo y desde el de Cangas para acompañar la tirada de los fuegos, considerada de interés turístico de Galicia y que este curso cumple 20 ediciones. Se celebrará concretamente el domingo 19 de julio desde las 23.00 horas.
En la presente convocatoria, el festejo rendirá homenaje a Federico García Lorca coincidiendo con el 90 aniversario de su fallecimiento. «El cielo de la ría de Vigo se sincronizará con cuatro de los seis poemas en gallego del autor, musicalizados de fondo con piano», informa el Concello.
El servicio en barco incluirá, además, un DJ a bordo y se podrá escoger entre la alternativa con 'catering' por un montante de 30 euros en total -15 para niños de 3 a 12 años- o sin comida por 24,50 euros -10 para los más pequeños-. Los menores de 3 años accederán de manera gratuita.
Los pases se pueden adquirir a través de la web mardeons.com y en el teléfono 986 22 52 72.
Desde los puntos más elevados de Vigo o a pie de ría
La manera más habitual de observar los Fuegos de Bouzas es a pie de ría en la propia villa. Una multitud suele escoger esta opción como colofón a una tarde de paseo y diversión en las fiestas del lugar, en honor al Cristo de los Afligidos. Hay quien incluso se lleva su propia silla de playa para mayor comodidad.
Otros prefieren huir de las aglomeraciones y vivir la oportunidad desde un lugar elevado y con buena visibilidad de la urbe. Un ejemplo es el monte de O Castro, un enclave privilegiado, aunque más alejado del punto neurálgico y sin la posibilidad de escuchar la música.
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