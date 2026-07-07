Vigo entra en prealerta por sequía, con recomendaciones y varios usos prohibidos: «Tenemos agua para cinco meses»

Un verano más, Vigo y el área metropolitana se enfrentan al problema de la escasez de agua. Pese al lluvioso inicio de año, la primavera ha sido más seca de lo normal y las reservas de los embalses, con Eiras al 87,24% de ocupación este lunes, han obligado al Concello a decretar la prealerta por sequía, como acaba de anunciar el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicando que la situación es, a estas alturas de mes, peor de la que había el año pasado y en 2017, año de los trágicos incendios de octubre. «Solamente estábamos peor en 2011», apuntó el regidor, desvelando que si las lluvias no son lo suficientemente copiosas en las próximas semanas, «tenemos agua para cinco meses».

Por ello, desde ahora, quedan activadas diferentes restricciones de usos no prioritarios del agua como son los baldeos, los cierres de las duchas de las playas y las fuentes ornamentales sin circuito cerrado, la prohibición de lavar vehículos fuera de establecimientos autorizados, el llenado de piscinas. Asimismo, también se reducirán los riegos y se pide a la ciudadanía no malgastar los recursos, cerrando los grifos sin desperdiciar agua, priorizando duchas a baños, etc.

El gobierno vigués ha tomado la determinación también de pedir a la Xunta que aplique una ligera reducción del caudal ecológico de Eiras y, como la presa nutre también a los ayuntamientos de Soutomaior, Redondela, Porriño, Mos, Cangas, Moaña, Gondomar y Nigrán, remitir una carta a sus alcaldes para que adopten también medidas con los consumos de agua.

Caballero recupera también otra de sus reivindicaciones habituales como es la construcción de una nueva presa aguas arriba de Eiras, «que garantizaría agua en las peores condiciones de sequía, pero a la que la Xunta se opone pese a que es ecológicamente impecable y ayudaría a guardar toda el agua que se pierde». Además, el alcalde vigués solicita también al Gobierno gallego que autorice la utilización del agua que sale de la depuradora para baldear las calles, «algo que hacen muchos ayuntamientos en España y que aquí podríamos hacer porque su calidad es impoluta, pero no nos contestan».

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Además, el regidor subraya la importancia de la nueva potabilizadora de Vigo, en la que el Concello invirtió 23 millones de euros, «ya que si no fuera por ella solo tendríamos agua para tres meses». Pone en valor también que las humanizaciones realizadas por el Concello en los últimos años han permitido también renovar las redes de saneamiento y abastecimiento y reducir al mínimo las fugas. Finaliza criticando que la Xunta no aportase fondos para la potabilizadora cuando de ella también se benefician otros municipios.