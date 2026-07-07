VEGA Help, la nueva aplicación diseñada para situaciones de violencia o acoso que puede salvar vidas

«Detección temprana, ayuda inmediata». Así es como define el policía local de Vigo David Calvo —uno de los creadores— a la nueva aplicación VEGA Help que puede salvar vidas. Nace para orientar, prevenir y proporcionar asistencia inmediata ante situaciones de peligro, tanto a víctimas de violencia de género como de bullying u otras maneras de acoso. La herramienta se centra en detectar este tipo de señales «que con frecuencia pasan desapercibidas o se normalizan, especialmente entre los perfiles más jóvenes», para facilitar los primeros pasos hacia la ayuda, tal y como asegura el policía.

A través de tests orientativos y otros «recursos útiles», la aplicación prepara un plan de seguridad en el que se incluye la configuración de un contacto de emergencia al que se puede acceder rápidamente desde el teléfono. Además, en función de la ubicación, «te da los números cercanos a los que llamar». También permite enviar una alerta en caso de emergencia.

Lejos de una implantación local o regional, la aplicación aspira a traspasar la frontera gallega y arraigarse a nivel nacional de forma «masiva». «Nos hemos reunido ya con empresas privadas bastante punteras de todo el país, como Telefónica», confiesa David Calvo. Desde principios de abril, su descarga se encuentra ya disponible para cualquier sistema operativo. «Nos ha costado bastante desarrollarla. Llevamos seis meses trabajando en ello, entre la programación y la validación de los tests», señala. Además del policía, detrás de la iniciativa se encuentran dos socios más: Manuel Montenegro, responsable del área financiera, y Jorge Fernández, ingeniero informático y director del departamento de desarrollo. Ambos son españoles, pero llevan años afincados en Suiza.

«Un amigo con el que poder hablar»

«Como bien nos decía la psicóloga del Concello de Vigo, cuando los menores tienen algún problema no suelen acudir a los padres. Hay estudios que afirman que no escuchan lo que les dicen y hacen más caso a un amigo», relata Calvo. Sin embargo, «hoy en día lo más común es que busquen información en Google o en ChatGPT». Por ello, la tecnología de VEGA Help pretende ser como «un amigo con el que poder hablar» y, a su vez, prevenir situaciones de violencia o acoso. «Muchas veces, una alerta temprana puede ayudar», subraya el creador.

La nueva aplicación utiliza una inteligencia artificial (IA) «entrenada única y exclusivamente para casos de violencia y bullying». Esta configuración de la IA se basa casi en su totalidad en casos reales. «Hay un poco de entrenamiento sintético, pero como llevo 25 años en la policía y he colaborado con una Unidad de Violencia de Género, he visto muchas situaciones», indica David. Gran parte de su experiencia profesional está reflejada en la creación de los recursos integrados en el sistema.

Su predecesora

VEGA Help tiene sus orígenes en la aplicación VEGA, que escucha, contextualiza la información y emite una señal de alerta a la policía o al contacto escogido cuando detecta parámetros de violencia. Aunque pone el foco en las víctimas de violencia de género registradas en VioGén y que tienen una orden de protección, cualquiera la puede descargar y hacer uso de ella.

En cambio, la nueva app no escucha las conversaciones del entorno ni analiza el ruido ambiente. Se centra en la consulta y en proporcionar indicaciones de lo que el usuario debería hacer si está sufriendo violencia. «Es para que no se normalicen situaciones que no lo son. Por ejemplo, hay gente para la que puede llegar a ser normal que tu pareja te diga que no vales para nada porque normalmente los que sufren estos comentarios viven en un círculo vicioso y se dan cuenta cuando salen de ahí», explica David.

Apoyo institucional

Actualmente, el equipo está a la espera de su posible entrada en el fondo de capital riesgo Vigo Activo, un paso que consideran clave «para dar el impulso definitivo y culminar el desarrollo del proyecto. Con el apoyo del ayuntamiento de la ciudad olívica, los siguientes pasos se centrarán en «entrenar la IA más específicamente en el ámbito del bullying». El objetivo es ayudar a los menores porque, según defiende Calvo, «aunque hay protocolos de violencia, no existe nada específico para que los puedan consultar».

«Nos reunimos con el departamento de ayuda al menor del Concello de Vigo y les ha gustado mucho la idea. Nos han dicho que van a validar los tests y a trabajar codo con codo con nosotros», concluye el policía.