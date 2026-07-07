Tres años de prisión por venta de droga en un pub de Redondela

Tres años de prisión y multa de 819 euros. Es la condena que aceptó este martes el responsable de un pub de Redondela por tráfico de drogas. La vista de conformidad se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

La Fiscalía rebajó la condena que pedía inicialmente al aplicar la circunstancia atenuante de drogadicción. El acusado era consumidor al tiempo de los hechos y en la actualidad ya está deshabituado. La defensa pidió la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, lo cual, tras no oponerse la fiscal, fue acordado por el tribunal, condicionado a que no delinca en un plazo de 5 años y a informes forenses periódicos que acrediten que no ha vuelto a consumir estupefacientes.

Los hechos se remontan a la madrugada del 7 de septiembre de 2024. El acusado regentaba un pub donde esa noche estaba trabajando y al que acudió un dispositivo de la Policía Nacional y la Policía Local, que al hacer un control sobre los clientes del local incautaron envoltorios con cocaína a varios de ellos. El acusado, relata la Fiscalía, fue sorprendido con seis más, hallándose otros en una almacén anexo a la barra, así como en la caja registradora. Los agentes también se incautaron de dinero en la inspección que dio lugar a esta causa judicial.