La sorpresa «imposible» que acabó cumpliéndose: el encuentro inolvidable de Verónica con los protagonistas de 'La Reina del Flow'

Hay días que se convierten en inolvidables y demuestran que, a veces, un pequeño gesto basta para transformar unos instantes en un recuerdo muy especial. Lo que comenzó con un regalo de cumpleaños aplazado y un mensaje enviado casi sin esperanzas, terminó convirtiéndose en uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria para siempre.

La protagonista es Verónica Rial, de 39 años y con parálisis cerebral de nacimiento. Es natural de Teo (A Coruña). Su hermana menor, María Rial, la define como una niña muy familiar a la que los padres la han tratado siempre como una más. «Le encanta la fiesta y estar rodeada de gente. Nunca le hemos cortado las alas. Al contrario, siempre intentamos que haga cosas y que viva la vida, igual que uno más», afirma. Verónica es una seguidora incondicional del fenómeno televisivo La Reina del Flow: «Es una fan loca de la novela desde que salió, le encanta verla y se sabe los episodios de memoria». «Su cumpleaños fue en enero y a mí siempre me gusta regalarle un concierto porque es un momento para disfrutar juntas», explica.

Cuando María se enteró de la asistencia del elenco de la serie al Galicia Fest, compró las entradas para acudir a la cita junto con su hermana y su madre. Unas semanas antes del concierto, un pensamiento se le pasó por la cabeza: «Sería una pasada que pudiese conocerlos y darle la sorpresa». Y con ese fin, comenzó a enviar mensajes a los actores y a la organización del festival contándoles la situación. «Sabía que era prácticamente imposible, pero decidí escribirles a ver qué pasaba».

«Sorpresa total»

Un día al coger el móvil, tenía un mensaje de la cuenta de Galicia Fest en Instagram. «Cuando me contestaron y me lo empezaron a poner realista aluciné, sobre todo por la humanidad que han tenido en todo el proceso», expresa la menor de las hermanas, que decidió guardar el secreto para que fuese «sorpresa total». Solo su madre, María Luisa Mella, estaba a la orden del día con el plan. Verónica no sospechó absolutamente nada en ningún momento.

Y por fin llegó el día. «Tuve que inventar una excusa porque estábamos saliendo del concierto a las 20.30 horas. Como teníamos que esperar a que nos viniesen a recoger, se me ocurrió decirle a mi hermana que había un problema con las pulseras de movilidad reducida y que nos habían llamado para revisarlas», relata María Rial. Mientras tanto, Verónica «estaba en tensión pensando que se iba a perder el concierto de La Reina del Flow», sin saber lo que estaba a punto de suceder.

Una vez salieron del recinto para proceder al meet and greet, le contaron la sorpresa: «¡Feliz cumpleaños! Esto forma parte de tu regalo», entonaron. Verónica, «que es una persona muy emocional», rompió a llorar, mostrando su emoción de manera inmediata. «Entró medio en shock, y ya cuando los vio creo que fue un shock total para ella. Estaba muy feliz», recuerda su hermana.

Un sueño del que cuesta despertar

«Si le dices algo a día de hoy, creo que aún se echa a llorar. Está enamorada de Charly y de todo el elenco. Para ella fue supermocionante porque es consciente del alcance que tienen y lo famosos que son, no se lo imaginaba para nada. Es como uno de esos sueños de los que cuesta volver a despertar», confiesa. Especialmente, destaca «la humanidad» de los actores: «Fueron ellos quien nos incitaron a pasar a mi madre y a mí. Todos le dieron dos besos a mi hermana y la trataron con muchísimo cariño. Por su parálisis cerebral no se le entiende mucho al hablar, pero se apreciaba en sus ojos que estaba alucinando, fue una pasada», asegura María.

Al llegar a casa, Verónica tenía una petición: volver a ver su serie favorita «porque ahora que ha estado con ellos para ella es una locura». Haber conocido a los protagonistas convirtió una telenovela que ya adoraba en una obra audiovisual todavía más especial. A día de hoy, el encuentro sigue siendo tema de conversación. María Rial valora que «va a tardar mucho en superarlo» y que se trata de «un recuerdo que le va a acompañar durante años».