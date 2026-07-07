Reconocido talento gallego, bandas emblemáticas de los años 90 y referentes de la música disco se reúnen en 'Son e Mar', el nuevo festival gratuito de Vigo

El nuevo festival Son e Mar Vigo 2026 ya ha completado el nuevo cartel de su primera edición. A los artistas previamente anunciados, se incorporan otros como Rebeca, Sonia Madoc, Ortiga, Lg1do, Amistades Peligrosas o Cómplices. El ciclo de conciertos, que se celebra del 4 al 13 de septiembre en el Muelle de Transatlánticos de Vigo, reunirá a cerca de 50 artistas y espera superar los 35.000 asistentes. La programación combina música gallega, pop y rock de los años 90, sonidos urbanos y música disco en seis jornadas pensadas para públicos de todas las edades. Salvo el concierto de HardGZ, todas las actuaciones serán de acceso gratuito.

La presentación contó con la participación de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; el músico Budiño y el representante de la organización, Luis Diz. «Son e Mar será o colofón cultural da música este verano en Vigo, non o último do ano nin moito menos, posto que aínda temos por diante outras citas moi especiais», proclamó Ortiz.

La representante autonómica señaló que el festival nace con el objetivo de ofrecer una variada oferta musical, «posto que abarca moitísimos estilos e tendencias coa intención de que todo o público teña a opción de poder asistir a un evento en directo gratuito coa súa música preferida». Por su parte, Luisa Sánchez hizo alusión al éxito de los conciertos organizados en el puerto, destacando que este nuevo ciclo refuerza la apuesta por el talento gallego. «Co Festival Son e Mar afondamos aínda máis nese apoio que estamos a dar ao talento local e ao talento galego, porque queremos que miles de persoas volvan desfrutar da música nun espazo aberto ao mar e no corazón da cidade. Poucas localizacións poden ofrecer esta experiencia», señaló.

Seis jornadas de música

Durante seis días, la ciudad olívica acoge diversas actuaciones musicales. La cita se inaugura el viernes 4 de septiembre con 'Nados para Bailar', una noche dedicada a los grandes éxitos de música de finales de los 90 y principios de los 2.000 en la que participarán Safri Duo, Rebeca y Sonia Madoc. Al día siguiente será el turno de 'Aqueles marabillosos anos 90', un homenaje a esta década que transformó el pop y el rock en España.

El 5 de septiembre llegará 'Aquellos Maravillosos Años 90', un homenaje a esta década que transformó el pop y el rock en España. El evento reunirá a artistas históricos y protagonistas de «números uno» en emisoras de radio, tales como Amistades Peligrosas, Cómplices, Rafa Sánchez (La Unión) y Tam Tam Go.

La programación se retoma de nuevo el jueves 10 con 'Campus', un formato ya consolidado en otras ciudades gallegas dirigido especialmente al público universitario. Esta edición, considerada «la más ambiciosa» por los organizadores, contará con las actuaciones de LG1DO y Barce. El viernes 11, 'Lingua Urbana' toma el relevo con HardGZ. El gallego batió récord en la venta de las entradas anticipadas para su concierto, el único de pago y uno de los más esperados.

El sábado 12, el festival «barre para casa» y homenaje la historia musical de la ciudad con 'A Movida Viguesa'. Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies y Stoned at Pompei pisarán el mismo escenario en un recorrido por algunas de las bandas y artistas que marcaron la identidad musical de Vigo.

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El festival concluye el 13 de septiembre con 'Orballo Cultural' en una jornada dedicada a la música gallega contemporánea. Budiño, De Ninghures, Ortiga y Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, representantes de distintas generaciones y estilos que han contribuido a la promoción de la música en gallego, pondrán el broche de oro a esta primera entrega de Son e Mar.