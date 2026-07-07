El PP critica la «falta de ambición» de la Empresa Municipal de Vivienda de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamenta la «falta de ambición» de la futura Empresa Municipal de Vivienda de Vigo (EMVigo) y anuncia que presentará alegaciones para reclamar una mayor inversión en el período de exposición al público, una vez que el Consello de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes la creación de este organismo de manera inicial.

«El gobierno de Abel Caballero ha admitido de manera oficial lo que lleva 19 años negando, que es que el Concello tiene plenas competencias para actuar en materia de vivienda. Una vez más, pues, se ha demostrado que teníamos razón y que el único motivo por el que Vigo no disponía ya de una Empresa Municipal de Vivienda era única y exclusivamente la ausencia de voluntad política de Abel Caballero, que en 19 años no ha puesto ni un solo ladrillo en la ciudad pese al mar de grúas prometido. Un logro solo comparable a habernos dejado diez años sin Plan General», expone Sánchez.

La dirigente popular ha insistido en la necesidad de movilizar hasta 60 millones de euros propios, lejos del presupuesto inicial con el que nace la EMVigo, de 8,6 millones, «para poder convertirla en una auténtica herramienta con la que poder actuar en la ciudad con un objetivo mucho más ambicioso para que tenga un impacto real en el mercado inmobiliario de la ciudad».

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Sobre las actuaciones concretas anunciadas por la EMVigo, Luisa Sánchez censuró que el expediente de creación de la empresa plantee la posibilidad de recurrir al endeudamiento para acometer las viviendas protegidas de Santa Cristina «cuando el Concello dispone de más de 200 millones de euros en remanentes» y reveló que el consistorio únicamente va a promover directamente 66 de esos inmuebles, quedando el resto a expensas del interés de empresas privadas por desarrollarlas tras una cesión de suelo. «En el mejor de los casos, además, no estarán hasta el 2030», finalizó la líder del PP vigués.