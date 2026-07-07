Nuevo material para patrullar las calles de Vigo: así será la nueva flota de vehículos de la Policía Local

El Concello de Vigo acaba de desbloquear este martes otro de los concursos que tenía desde hace tiempo en el horno para mejorar las condiciones del servicio de la Policía Local, cuerpo al que destinará durante cuatro anualidades más de 3,3 millones de euros para dotarlo de una flota de vehículos mucho más moderna y que haga más cómodos y efectivos los operativos de los agentes. La plataforma de contratación municipal tiene publicado ya el concurso para la adquisición, mediante la modalidad de renting, de 32 turismos y furgonetas que, si la hoja de ruta no se tuerce, estarán en las calles a lo largo del próximo año.

Como ya sucedió en 2021, con un contrato similar que incluía 17 vehículos adjudicado a Talleres Rodosa (marca Renault), el Concello busca a partir de ahora renovar el proveedor, con los interesados pudiendo presentar sus propuestas hasta el próximo 5 de agosto, fecha a partir de la cual se realizará la evaluación de las mismas para proceder a la adjudicación y firma del contrato.

Desde ese momento, el adjudicatario (queda por definir si se mantendrá la misma marca o se impondrá otra) dispone de un máximo de tres meses para proporcionar al Concello los vehículos, que deben ser completamente nuevos y estar con todos los permisos y trámites administrativos al día, incluyendo tasas, impuestos o seguros. ¿Qué tipo de material se entregará?

El pliego es muy concreto en este sentido. Más de la mitad de los vehículos que se adquirirán deberán ser turismos para patrullar, estableciéndose en una veintena los necesarios, de los que 18 deberán contar con kit para el traslado de detenidos (con mamparas, entre otros elementos) y dos no. Por otro lado, el contratista deberá también proporcionar seis furgones, tres para el servicio de Atestados, uno para el de Atención Ciudadana, uno para el de drones y puesto de mando avanzado y otra para el de costa y playa. También se comprarán tres vehículos «pick up» para el servicio medioambiental y tres turismos camuflados.

Al ser una adquisición mediante la modalidad de renting, el adjudicatario se comprometerá también a realizar el mantenimiento integral durante los cuatro años de vigencia del contrato. Como norma general, el equipamiento será de última generación, debiendo estar equipados con sensores, cámaras, climatización, navegador, pantalla multifunción, regulador de velocidad o ser automáticos. Los turismos tendrán que tener la etiqueta ECO o Cero emisiones, mientras que los furgones serán de gasolina o diésel.

En estos momentos, según recoge la documentación publicada por el Concello, el parque móvil adscrito a la Policía Local está compuesto por 72 vehículos en propiedad y 17 en renting, cuya vigencia vence en unos meses. El sistema de compra, añade el expediente, se reveló inoperativo y, para corregirlo, se apostó por el renting, que ha demostrado ser más eficiente.

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«O motivo da necesidade de incrementar o número de vehículos policiais ven dada pola media de funcionarios policiais que prestan servizo nas distintas quendas e que utilizan vehículos a motor. A horquilla de funcionarios na quenda de mañan oscila entre un mínimo de 46 e un máximo de 57 funcionarios; 47 e 58 na quenda de tarde; e entre 20 e 24 funcionarios na quenda de noite. Tendo en conta que as patrullas funcionan por binomios, a media de vehículos necesarios por quenda sería de entre 23 e 29 nas quendas de mañan e tarde; e de entre 10 e 12 na quenda de noite», expone la memoria del contrato.