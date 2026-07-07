El Gobierno crea el octavo juez instructor de Vigo pero su incorporación se retrasará hasta 2027

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que contempla 500 nuevas plazas de jueces para toda España y en el que se incluye el octavo magistrado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, así como jueces para la Sección Civil y, algo que no estaba previsto en el borrador previo, al menos un nuevo magistrado para la Audiencia. Fuentes consultadas apuntan a que esta plaza sería para la colapsada Sección Sexta, que conseguiría así su sexto juez titular, lo que le permitiría funcionar en la práctica como dos salas, una eterna demanda y algo que se ya está consiguiendo ahora con los refuerzos con los que cuenta este órgano especializado en civil.

La nota de prensa difundida por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no concreta cuántas de las 19 nuevas plazas de jueces que se crean para Galicia vienen para Vigo. En el borrador previo se incluía la octava de la Sección de Instrucción, que sí está en el texto definitivo según confirmó este martes el alcalde Abel Caballero, al que el ministro de Justicia Félix Bolaños trasladó la noticia. «Yo dije que se iba a aprobar en junio y se aprueba a principios de julio, seis días de retraso. El ministro cumplió lo que había prometido, tenemos el juzgado octavo en el Real Decreto, fue mi compromiso con la ciudad y el compromiso del ministro con el alcalde de Vigo», valoró con satisfacción.

A la espera de que se detallen el resto de las plazas, también se esperan los jueces anunciados para la Sección Civil del Tribunal de Instancia (en el borrador se contemplaban tres plazas) y, según la nota de prensa difundida este martes, se reforzará también la Audiencia de Vigo. El comunicado no lo concreta, pero otras fuentes señalan que se trata de la Sección Sexta, que afronta un colapso histórico: arrancó este 2026 con 2.800 recursos de apelación pendientes de respuesta, una cifra nunca vista, y, debido a este litigiosidad sin freno, la espera por una sentencia se ha elevado a los tres años.

BOE

El ministro Félix Bolaños señaló que el texto legal se publicará en el BOE en los próximos días. En todo caso, la incorporación de estos jueces no será inmediata. Todo apunta a que habrá que esperar al menos hasta junio o noviembre de 2027, al menos que se especifique lo contrario en el Real Decreto, para contar con el magistrado instructor que fue eliminado por el Ministerio de Justicia, pese a la oposición de la ciudad de Vigo, para crear la segunda plaza de Violencia sobre la Mujer.

Y es que, según detalló el ministro en rueda de prensa, los 500 nuevos jueces se incorporarán de forma «gradual, paulatina y escalonada» a petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, dijo, los primeros empezarán el 31 de diciembre de este año: serán los de los órganos colegiados, es decir, en lo que afecta a Vigo la plaza contemplada para la Audiencia. Los de los tribunales de instancia, donde se incluye el juez instructor y los civiles, lo harán en junio de 2027 o en noviembre del mismo año. Es decir, habría que esperar al menos un año.

Vigo cuenta desde hace semanas con solo siete jueces de Instrucción, tras la marcha de una magistrada que derivó en la eliminación del refuerzo con el que se trató de suplir la desaparición del octavo juzgado. Esto ha obligado a modificar el calendario de rotación de guardias y a repartir el trabajo que llevaba ese eliminado órgano entre el resto de magistrados instructores y el nuevo que se incorporó a Violencia sobre la Mujer.