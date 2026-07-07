Galicia pone en órbita tecnología clave para proteger los satélites europeos

La tecnología aeroespacial gallega acaba de sumar un nuevo hito. La misión CyberCUBE de la Agencia Espacial Europea (ESA), concebida para reforzar la ciberseguridad de los sistemas espaciales europeos, fue lanzada con éxito desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, a bordo de un cohete Falcon 9. Y en ese proyecto pionero hay una pieza desarrollada en Galicia: la plataforma CubeSat 3U creada por Alén Space, compañía con sede en Nigrán integrada en el grupo GMV desde 2023.

La misión está liderada por GMV para la ESA y nace con un objetivo estratégico: disponer de un laboratorio en órbita para validar, en condiciones reales de operación, tecnologías avanzadas de protección frente a ciberamenazas. El papel de Alén Space es clave porque su plataforma de pequeño satélite proporciona el segmento de vuelo sobre el que se ensayarán esas capacidades, en un entorno espacial real y no solo en simulaciones terrestres.

CyberCUBE servirá a la ESA para probar herramientas de monitorización, detección y respuesta ante posibles ataques contra sistemas espaciales. Entre los experimentos previstos figuran la protección frente a accesos no autorizados a los sistemas de mando y control, la identificación de ataques de jamming y spoofing, la vigilancia de los sistemas embarcados y la validación de nuevas tecnologías como la criptografía poscuántica.

El lanzamiento supone, por tanto, algo más que la puesta en órbita de un pequeño satélite. Para Galicia, representa la confirmación de que su ecosistema tecnológico puede participar en misiones europeas de alto valor estratégico, en un ámbito —el espacio y la ciberseguridad— cada vez más relevante para la autonomía tecnológica del continente. Alén Space aporta en esta ocasión una plataforma reprogramable, diseñada para recopilar datos sobre vulnerabilidades, amenazas y mecanismos de protección que podrán aplicarse en futuras misiones espaciales.

La compañía gallega refuerza así su posición dentro del sector New Space, basado en satélites pequeños, más ágiles y con costes más contenidos que las plataformas tradicionales, pero capaces de asumir funciones cada vez más complejas. En el caso de CyberCUBE, esa tecnología se pone al servicio de una prioridad creciente: proteger infraestructuras espaciales que resultan esenciales para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, defensa o gestión de emergencias.

La misión forma parte de las actividades Cyber Evolutions del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la ESA y se enmarca en el programa Cyber Security Resilience, impulsado para reforzar la protección tanto de los sistemas corporativos de la Agencia como de sus misiones espaciales. Tras las fases iniciales de lanzamiento, operaciones en órbita y puesta en servicio, el control operativo será transferido a la ESA para iniciar las operaciones nominales.

El consejero delegado de Alén Space, Guillermo Lamelas, subrayó que CyberCUBE demuestra cómo los pequeños satélites pueden contribuir a validar tecnologías críticas en condiciones operativas reales. «Nos enorgullece aportar la plataforma CubeSat 3U para una misión que ayudará a reforzar la ciberseguridad de los futuros sistemas espaciales europeos», señaló.