El «Liberty of the Seas» desembarca su quinta marea de cruceristas en Vigo

El gigantesco Liberty of the Seas regresó este martes al puerto de Vigo con una renovada expedición de más de 4.000 pasajeros de numerosas nacionalidades entre los que predominan británicos y estadounidenses. Es la quinta vez que atraca en nuestra ciudad tras debutar el pasado 17 de abril.

Cedido: Miguel González

El Liberty repite singladuras como las que lo acercaron a la ciudad en su penúltima visita con Vigo, Lisboa y A Coruña como puertos de escala de un recorrido de una semana de duración desde el puerto de Southampton vendido a precios a partir de unos 1.200 euros por persona.

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El próximo día 26 volverá a presidir el muelle de la estación marítima. La actividad continúa este miércoles con el alemán Mein Schiff 6 estrenándose en Vigo. El gemelo del Mein Schiff 4 recalará en nuestra ciudad otras cuatro veces más: 22 de julio, 5 y 19 de agosto y 2 de septiembre.