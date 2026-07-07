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El «Liberty of the Seas» desembarca su quinta marea de cruceristas en Vigo

En el colosal buque viajan hasta 4.000 pasajeros, mayormente británicos y estadounidenses, que pagan desde 1.200 euros por persona

Este miércoles recala en Vigo un esperado estreno, el del «Mein Schiff 6»

El colosal «Liberty of the Seas», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.

El colosal «Liberty of the Seas», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo. / Alba Villar

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Francisco Díaz Guerrero

El gigantesco Liberty of the Seas regresó este martes al puerto de Vigo con una renovada expedición de más de 4.000 pasajeros de numerosas nacionalidades entre los que predominan británicos y estadounidenses. Es la quinta vez que atraca en nuestra ciudad tras debutar el pasado 17 de abril.

Llegada a Vigo del crucero «Liberty of the Seas»

Llegada a Vigo del crucero «Liberty of the Seas»

Cedido: Miguel González

El Liberty repite singladuras como las que lo acercaron a la ciudad en su penúltima visita con Vigo, Lisboa y A Coruña como puertos de escala de un recorrido de una semana de duración desde el puerto de Southampton vendido a precios a partir de unos 1.200 euros por persona.

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El próximo día 26 volverá a presidir el muelle de la estación marítima. La actividad continúa este miércoles con el alemán Mein Schiff 6 estrenándose en Vigo. El gemelo del Mein Schiff 4 recalará en nuestra ciudad otras cuatro veces más: 22 de julio, 5 y 19 de agosto y 2 de septiembre.

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