El Concello aprueba ayudas para clubes que disputen fases de ascenso

El Concello de Vigo ha aprobado una línea de ayudas deportivas destinada a respaldar a los clubes de la ciudad que tengan que afrontar la organización o participación en fases de ascenso, una de las etapas más exigentes de la temporada tanto en el plano deportivo como económico.

La medida busca aliviar los gastos extraordinarios que asumen las entidades cuando sus equipos alcanzan eliminatorias decisivas, ya sea por tener que organizar partidos en Vigo o por desplazarse para competir fuera de la ciudad. Este tipo de citas suelen implicar costes añadidos en logística, arbitrajes, viajes, alojamiento, material, seguridad o adaptación de instalaciones, según las necesidades de cada competición.

Con estas ayudas, el gobierno local pretende reforzar el apoyo al deporte vigués en un momento clave para muchos clubes, que ven en las fases de ascenso una oportunidad para crecer deportivamente, ganar visibilidad y consolidar sus proyectos. La iniciativa se enmarca en la política municipal de colaboración con las entidades deportivas de la ciudad, especialmente aquellas que compiten durante todo el año con estructuras ajustadas y una fuerte dependencia de recursos propios, patrocinadores y apoyo institucional.

Las subvenciones estarán dirigidas a cubrir parte de los gastos vinculados a estas fases finales, tanto cuando Vigo actúe como sede de una eliminatoria como cuando los equipos locales deban desplazarse para jugarse el ascenso. El objetivo es que el éxito deportivo no se convierta en una carga económica difícil de asumir para las entidades.

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El Concello defiende que este tipo de apoyos contribuyen a mantener la actividad competitiva, facilitar la participación de los clubes en campeonatos oficiales y proyectar la imagen de Vigo como ciudad comprometida con el deporte. Las fases de ascenso, además, generan retorno social y deportivo, movilizan a aficiones y refuerzan el vínculo entre los equipos y sus barrios.