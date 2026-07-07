Las Cíes llenas hasta la bandera durante toda la semana

Las Islas Cíes agotan el cupo de visitas diario para lo que resta de semana y se prevé que las plazas de la próxima semana se empiecen a acabar. Pese a completarse el cupo de 1.800 plazas diarias existente todavía quedan plazas disponibles para acceder a las Islas Cíes mediante una visita guiada.

Estas visitas son organizadas por la naviera Mar de Ons y cuentan con un cupo máximo de 200 plazas que también están a punto de agotarse. La contratación de esta visita está disponible por correo electrónico o llamando por teléfono a la naviera. La visita está disponible en español e inglés para turistas.

Esta semana es una de las de mayor afluencia del verano para el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia que se sitúa como uno de los enclaves con mayor importancia en nuestra comunidad autónoma.

Otras opciones

Ante el lleno de las Islas Cíes se plantean otras alternativas como las Islas Ons para descubrir los parajes naturales y el valor patrimonial que ofrecen el Parque Nacional das Illas Atlánticas. Tanto a las Islas Cíes como a las Islas Ons se pueden acceder desde varios puertos de las Rías Baixas.

Por otra parte, recuerdan desde Mar de Ons que las visitas tienen que planificarse y reservarse con antelación para garantizar la visita a estos espacios únicos.