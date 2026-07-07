Los chapuzones sin salir de casa se vuelven cada vez más habituales en Vigo: «Ya estamos dando plazos para el año que viene para construir piscinas»

La llegada del verano ha sido históricamente en Vigo sinónimo de playa y mar para tratar de aliviar las altas temperaturas, como se ha demostrado estos últimos días especialmente con motivo de la ola de calor. Sin embargo, entre los efectos que dejó la pandemia del covid destaca también el furor que se desató en muchos particulares propietarios de una vivienda unifamiliar por contar con un equipamiento para darse un chapuzón sin tener que moverse de casa, provocando un auténtico aluvión de peticiones de presupuestos de instalación de piscinas a las empresas del sector, lo que ha llevado a que sean en 2026 ya prácticamente 3.000 las que hay habilitadas en la ciudad olívica, según los datos que acaba de actualizar al Dirección General del Catastro. Prácticamente, la totalidad, un 97% son descubiertas, mientras que apenas un centenar tienen protección para poder usarlas todo el año.

«Fue un auténtico bum a raíz de la pandemia, no paraban de llegar solicitudes de presupuestos y aunque muchos no lo hicieran en el momento», apuntan desde la empresa Iraqua, una entre la decena de sociedades que están especializadas en Vigo y área metropolitana en la construcción e instalación de piscinas, todas ellas responsables de que la ciudad olívica sea el municipio de Galicia que cuenta con más instalaciones de estas características. Las 2.194 que tiene bajo el radar el Catastro son prácticamente un millar más que las contabilizadas en Oleiros, segundo concello en este ranking, en el que también superan el millar de dotaciones los ayuntamientos de Nigrán, Pontevedra y Ourense. A nivel estatal, hay solo 76 municipios con más piscinas que Vigo.

La evolución desde que el Catastro ofrece registros individualizados por municipios no deja lugar a dudas, ya que en 2022 había registradas en Vigo 2.568, por lo que el incremento en apenas cuatro ejercicios ha sido superior al 13,5%. Solo en el último año, reflejan esta estadística, se han habilitado 118 piscinas más, lo que está obligando a las empresas constructoras a contar con una importante carga de trabajo ya garantizada para mucho tiempo. Es el mayor incremento registrado desde que hay datos, muy similar al que se anotó entre 2022 y 2023.

Piscinas en Vigo / Hugo Barreiro

«Se está notando mucha más demanda, sobre todo en meses punta como en los que estamos, por lo que tenemos que dar ya plazos de cara al año que viene», explica Jacobo Pozo, gerente de Aquatic Instalaciones Deportivas, con sede en Nigrán y cuya compañía lleva medio siglo especializada en la construcción de piscinas de obra de hormigón, «las que más garantías tienen porque van revestidas con material porcelánico, encargándonos de todo desde la excavación». Señala que, dependiendo del proyecto, los trabajos pueden prolongarse de media un mes.

Las prefabricadas pueden agilizar los plazos de la instalación

También reconocen la existrencia de una lista de espera en Caudal Galicia, incidiendo en que «desde la pandemia han ido creciendo mucho las peticiones para instalar piscinas» y que, a día de hoy, están inmersos en la construcción de una docena de vasos en la ciudad y alrededores. Por todo esto, todos los expertos en la materia recomiendan anticiparse en la medida de lo posible si se quiere disponer de un lugar en verano donde darse un chapuzón sin salir de casa.

«Hay mucha gente que ya nos pide presupuesto para el año siguiente, pero después hay otros que llaman en abril para ese verano y lógicamente van a tener que esperar, porque toda la temporada ya está cubierta», añaden desde Iraqua. Además, como sucede con cualquier clase de producto, en la variedad está el gusto y se pueden encontrar alternativas con presupuestos muy diferentes, todo dependiendo de los acabados o de la equipación que se escoja. En los plazos también influye la necesidad de contar con todos los permisos, como la licencia de obra, asuntos que son cada vez más habituales en la Gerencia de Urbanismo, como sucederá por ejemplo en el consello de este martes, en el que se dará cuenta de un permiso para una piscina en una vivienda de Matamá.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, inciden desde las empresas, es que el mantenimiento es una parte muy importante a la hora de tener una piscina. «No es muy costoso, porque cada vez hay más tecnología y materiales que lo facilitan, quizá hablamos de unos 150 euros al año», detalla el gerente de Ancla Piscinas, Roberto José Pérez, cuya empresa no solo realiza obras desde cero para construir piscinas en viviendas, sino que también cuentan con una amplia oferta de elementos prefabricados, «que también suelen agilizar los plazos de la instalación». Como sus compañeros de sector, reconoce que el covid supuso un auténtico punto de inflexión que «hizo que aumentase perfectamente un 15% la demanda». Todo ello ha contribuido a teñir cada vez más de azul las vistas aéreas de las parroquias viguesas.