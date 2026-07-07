La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra

Cuenta atrás para saldar una deuda histórica con la calle más poblada de Vigo y su entorno, en el que residen alrededor de 15.000 personas, pero que hasta ahora carecía de un parque infantil en condiciones pese a que, en los últimos años, las zonas de ocio en la ciudad son cada vez de mayor tamaño. Para revertir esto, el Concello puso este martes la primera piedra de la obra del «macroparque» de la Finca Matías, entre Travesía de Vigo y Aragón, que supondrá una inversión de alrededor de 2,8 millones de euros, cofinanciada por la Diputación de Pontevedra, y que si nada se tuerce, estará terminada en primavera, al disponer la adjudicataria de ocho meses para los trabajos.

«Para Travesía y Aragón, una zona muy poblada, se trata de una obra imprescindible porque tiene pocas dotaciones y lugares de juego, estamos supliendo una carencia, recuperando la norma de que todas las zonas tienen que tener las mejores dotaciones», destacó Caballero en la visita a la Finca Matías, explicando que «será el parque más grande de Vigo y uno de los mayores seguramente de España», con dos zonas diferenciadas en función de la edad.

No será, con todo, la única actuación prevista en la zona, ya que está aprobado el proyecto para humanizar el acceso a la Finca Matías desde Travesía e instalar tres rampas mecánicas, lo que será el punto de partida de un nuevo corredor del Vigo Vertical hasta Aragón. La inversión será de dos millones. Además, está previsto mejorar el parque para pasear y la construcción de un pabellón deportivo, todo contemplado en el PXOM.

Reivindicación de Luisa Sánchez

Tras la visita de Caballero, se pronunció la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, celebrando el inicio de las obras y reivindicando la aportación provincial, que asciende al 79% del presupuesto de la obra. Además, como ya hizo recientemente, la también líder del PP vigués recordó que, pese a que se incumplieron los plazos establecidos en el convenio, se habilitará una prórroga para que los fondos no se pierdan. Sánchez censura además la «deslealtad institucional» del alcalde vigués por ocultar el comienzo de los trabajos.

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«Es una exclusión que no se producía con el anterior gobierno provincial, lo que conduce a pensar que la decisión se debe únicamente a motivos partidistas que exceden el respeto institucional que debe presidir las relaciones entre administraciones públicas», sostiene la Diputación.