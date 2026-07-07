El BNG reclama una auditoría de todos los servicios privatizados del Concello

El BNG de Vigo reclamó una auditoría integral e independiente de todos los contratos y servicios privatizados del Concello ante lo que considera una situación de «continuos incumprimentos» por parte de las empresas concesionarias. La formación nacionalista sostiene que apenas hay servicios externalizados que cumplan de forma estricta lo recogido en los pliegos de contratación y acusa al Gobierno local de Abel Caballero de limitarse a «ollár para outro lado e facer como que non sabe nada».

El portavoz municipal del Bloque, Xabier P. Igrexas, defendió que es «urxente levantar as alfombras e poñer fin á barra libre» en la gestión de los servicios públicos en manos privadas. Según señaló, el Concello debe dejar de pagar por prestaciones que, a juicio de la formación, no se estarían ejecutando en las condiciones pactadas, ya sea por falta de personal, deficiencias en el servicio o incumplimientos laborales.

Igrexas acusó al Gobierno vigués de desarrollar una «estratexia deliberada» de debilitamiento de los servicios públicos municipales. «O Goberno de Abel Caballero é o campión das privatizacións, e converteu o Concello nun caixeiro automático para as grandes empresas privadas», afirmó el edil nacionalista.

El BNG enmarca su denuncia en el peso creciente de la gestión indirecta dentro del presupuesto municipal. Según los datos esgrimidos por la formación, dos de cada tres euros de las cuentas del Concello, más de 135 millones de euros, se destinan ya a externalizaciones y contratos con empresas privadas. Frente a ello, Igrexas censuró que permanezcan sin cubrir 435 plazas públicas de personal municipal por la falta de ejecución de las ofertas públicas de empleo.

«Vigo non pode seguir sendo o paraíso da impunidade para as empresas privadas que fan negocio cos cartos dos vigueses e das viguesas», advirtió el portavoz nacionalista, que reclamó reforzar los mecanismos de control sobre las concesionarias.

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En esa línea, el BNG volvió a exigir la puesta en marcha inmediata de la Comisión de Vixilancia da Contratación, un órgano que, según subrayó Igrexas, está recogido en el Reglamento del Pleno y no responde a una petición discrecional de su grupo. El edil cuestionó que el alcalde lleve años sin activarlo y lanzó dos preguntas al Gobierno local: «Que non quere que se coñeza? Que e a quen quere tapar?».