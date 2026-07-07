La Audiencia Nacional vuelve a fallar a favor de la UVigo por el IVA en I+D: Hacienda deberá devolverle al 100% las cuantías abonadas en 2016, 2017 y 2018

La Audiencia Nacional ha vuelto a fallar a favor de la UVigo en el litigio que mantiene desde hace una década contra Hacienda para que las actividades de investigación básica tengan derecho a una deducción del 100% en el IVA. Una batalla legal que comparte con otras universidades españolas y en la que ya suma varias sentencias favorables.

El origen del desencuentro es que la Administración considera que la investigación básica, al contrario que la aplicada, está asociada a la docencia y, por tanto, no tiene derecho a una deducción total. Sin embargo, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en los últimos años sostiene que estas actividades, aunque no de forma inmediata, sí conllevan un beneficio económico para las universidades y el I+D y, por tanto, tienen derecho al 100%.

En un fallo emitido el pasado 6 de junio y susceptible de recurso de casación, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional admite el recurso interpuesto por la UVigo contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de julio 2023 y ordena la devolución íntegra de las cuotas del IVA correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017 y 2018 por las adquisiciones de bienes o prestaciones de servicio relacionadas con la investigación básica. Las cuantías ascienden a 4,8 millones de euros.

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No se estima, sin embargo, la petición de la UVigo referente a la deducción íntegra de un conjunto de gastos relacionados, entre otros, con distintos departamentos y especializaciones de campus.