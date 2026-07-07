Unos 280 menores saharauis llegan a Vigo para pasar el verano en familias de acogida

Del Sahara hasta Galicia. El aeropuerto de Peinador, en Vigo, recibió en la noche del lunes alrededor de 280 menores saharauis que llegan a la región gallega para pasar el verano en familias de acogida. La iniciativa forma parte del programa 'Vacacións en Paz', promovido por la ONG Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) con el apoyo de la Xunta y la ayuda voluntaria de los ayuntamientos. Un proyecto en el que, hasta la fecha, han participado más de 8.000 niños y niñas desde su lanzamiento.

Los protagonistas viven en campamentos de refugiados y esperan que esta temporada estival sea memorable. Tras un largo viaje, fueron recibidos en la ciudad olívica entre abrazos, sonrisas e ilusión. Tal y como señalan desde el organismo autonómico, podrán disfrutar de una experiencia de ocio, humana y cultural bajo el cuidado de las familias gallegas acogedoras. Muchas llevan años aportando su grano de arena; otras, debutan con ganas en esta nueva entrega.

Esta edición, Galicia se sube al podio y destaca como la comunidad que más pequeños recibe, volcándose plenamente con la población infantil saharaui. La Xunta dedicó este año 100.000 euros para colaborar en el traslado de los participantes a través de ayudas para la cooperación.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se acercó hasta el aeropuerto vigués para recibir a los menores. La política destacó que la colaboración de la Xunta con la asociación Sogaps permitió que más de 7.000 familias acogieran de forma temporal a cerca de 8.000 niños a lo largo de los últimos 35 años. «Galicia —recordó Fabiola García— es la segunda comunidad con más menores saharauis acogidos en total».

El programa busca así, durante los meses de julio y agosto, alejar a los pequeños de las duras condiciones en las que viven en los campamentos y mejorar su alimentación. Además, a los participantes se les realiza una revisión médica en profundidad una vez aterrizados en el lugar de destino.

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Comienza para los saharauis un período de convivencia que les permite conocer la cultura gallega, aprender castellano, participar en actividades de ocio y gozar de unos días muy distintos a los que viven durante el resto del año.