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Qué hacer hoy en Vigo: ópera, un taller infantil y diversas exposiciones

Agenda cultural y de ocio para este lunes 6 de julio en la ciudad

Un momento de la ópera 'Madame Butterfly'.

Un momento de la ópera 'Madame Butterfly'. / FdV

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E. M.

Si no tienes planes para este lunes, la agenda de FARO te muestra varias actividades en Vigo, desde la ópera «Madame Butterfly» en el Auditorio del Concello a un taller infantil en la Biblioteca Xosé Neira Vilas. Además, se celebran diversas exposiciones en la ciudad.

Aquí recopilamos algunas de las mejores citas para este 6 de julio:

ÓPERA

Ciclo de ópera por los 75 años de la Alianza Francesa en Vigo

Arranca el ciclo «Opéra d’Été» con motivo de los 75 años en Vigo de la Alianza Francesa, con proyecciones subtituladas al castellano de ópera y danza, hasta el 9 de julio. Hoy, proyección de «Madame Butterfly».

  • Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1), a las 20.00 h. Entrada libre hasta completar el aforo. Apertura de puertas a las 19.30 horas.

ACTOS

Taller infantil

Actividad de modelado en papel «Bestiario animal», en el que los niños participantes (desde los 7 años) crearán sus propias criaturas.

  • Biblioteca Xosé Neira Vilas (Martínez Garrido, 21), a las 11.00 horas.

EXPOSICIONES

Art Vigo

Esculturas, pinturas y fotografías pueblan los antiguos locales comerciales de las céntricas Galerías Durán, en la calle Príncipe, con motivo de esta feria artística impulsada por el galerista Beny Fernández. Reúne propuestas de 25 artistas contemporáneos cuya obra puede ser adquirida por los visitantes.

  • Galerías Durán (Príncipe, 51). De lunes a jueves, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el 31 de julio.

«Os monos de Laxeiro. Obra humorística na prensa»

La exposición reúne 49 viñetas publicadas por el artista en FARO_DE VIGO y El Pueblo Gallego entre 1928 y 1930. Rescata una de las facetas menos conocidas del artista: su trabajo como humorista gráfico.

  • Évame Oroza (Subida á Costa, 5).De lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

«140 anos. Escola de Artes e Oficios»

Muestra, en la que, a través de 12 obras realizadas por el alumnado de las distintas especialidades de la escuela, se rinde homenaje a la historia del centro.

  • Espazo EMAO (entrada por rúa Pontevedra y Rosalía de Castro). De lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 19.00 a 21.00 horas. Hasta el 16 de octubre.

«Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo»

Exposición que rescata seis obras inéditas sobre papel (además de la titulada ‘Velorio’, que fue publicada recientemente por el Concello de Lalín), fechadas entre 1926 y 1930 que, por sus características, seguramente fueron ensayos o alguna, además de obra acabada, para publicar en prensa.

  • Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15), de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas (martes y jueves, también de 11 a 14.00); sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Hasta el 20 de septiembre.

agenda@farodevigo.es

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