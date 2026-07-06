La primera ola de calor del año se salda con un aumento de hospitalizados: una de cada seis urgencias acabó en planta

El mes de julio ha arrancado en el Área Sanitaria de Vigo con la primera ola de calor del año. Con un termómetro que ha alcanzado su techo histórico y varias noches tropicales —por encima de los 20 grados— e, incluso, tórridas —por encima de 25—, la mitad de los 26 municipios que la componen han estado en algún momento en alerta roja por calor. Y eso tiene consecuencias en la salud de la población. El Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro lo ha percibido, especialmente, en el aumento del porcentaje de los casos que han requerido ingreso. Así, una de cada seis visitas han acabado con el paciente en planta.

La media diaria de visitas de adultos a Urgencias de Beade en los primeros cinco días de julio es de 454. Es una cifra muy alta, teniendo en cuenta que no incluye lunes ni martes, los días que tradicionalmente tiene más carga, y sí recoge la actividad del fin de semana, cuando suele bajar esta. Sin embargo, este descenso no se produjo este sábado — incluso subieron un 5% los usuarios con respecto a los días anteriores, hasta los 472— y apenas se percibió el domingo —con 447—.

El jefe de servicio de Urgencias, el doctor Ángel Pichel, destaca que el 15,42% de los usuarios requirieron ingreso —una media de 70 al día—. Son casi dos puntos más que en las mismas fechas del año pasado —13,5—. La jornada con más hospitalizaciones fue la del viernes, el día en el que la ciudad alcanzó el máximo histórico de 39,1 grados y padeció una temperatura media de 30 grados.

Patología

«Un gran porcentaje de ellos es patología por calor», observa el doctor Pichel y detalla que, en esta línea, han recibido fallos cardíacos —enfermos crónicos que se descompensan—, insuficiencias renales o prerrenales —por falta de hidratación—, gastroenteritis y procesos diarreicos —las altas temperaturas aceleran la multiplicación de bacterias y virus en los alimentos— e infecciones de orina —a menor hidratación, menos orina que arrastre los microbios, unido a que aumenta la sudoración favoreciendo la proliferación de bacterias en la zona—. También han aumentado los traumatismos por una mayor actividad al aire libre.

Los más afectados son los mayores. De hecho, de las 40 personas pendientes de ingreso con las que amaneció este lunes el servicio, la mitad superaban los 80 años. Aunque ya se haya superado esta ola de calor, recomienda que las personas mayores y los pacientes cardiovasculares se mantengan en zonas frescas, no se expongan en horas puntas de calor y se mantengan siempre bien hidratados.

Aún es pronto para hacer una comparación de los datos de julio, pero el servicio cerró junio con 40 consultas más al día que el mismo mes del año anterior. El doctor Pichel llama a acudir a urgencias solo cuando sea necesario para poder atender de forma más ágil a los que de verdad lo necesitan. Recuerda que hay nueve Puntos de Atención Continuada en el área a los que poder recurrir.