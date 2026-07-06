Preocupación entre los vecinos de Vigo afectados por el plan para el Ofimático: «No pueden recibir una cantidad ridícula»

La Xunta tiene en marcha un ambicioso desarrollo urbanístico en el conocido como el ámbito del Ofimático, entre la avenida de Madrid, Martínez Garrido y Lavadores, para desarrollar alrededor de 2.000 viviendas y crear un nuevo barrio residencial. Esto supondrá, sin embargo, un duro revés para alrededor de 400 personas que residen actualmente en el ámbito, que han constituido una plataforma para defender sus derechos al considerar que la oferta de las expropiaciones trasladada por la Xunta no es suficiente para compensar el perjuicio que se les causará, una batalla para la que han sumado ahora el apoyo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que mantuvo este lunes una reunión con la plataforma.

El regidor trasladó tras el encuentro que el Concello defiende el crecimiento de la ciudad «de forma ordenada», más si cabe cuando se incluye en el desarrollo un gran número de viviendas protegidas, pero a la vez urge a la Xunta a «respetar los derechos de las personas afectadas», algo que, en opinión de Caballero y de los vecinos, no está sucediendo. «Significa que deben ser compensados de forma razonable, no con una cantidad ridícula, por lo que la Xunta debe utilizar todas las vías posibles para atender a estas familias, proponerles con la suficiente antelación que puedan reubicarse y quedarse y pagar las indemnizaciones adecuadas. Deben llegar a acuerdos para que el proceso se desarrolle de forma pacífica», expone Caballero.

Teme el alcalde, por otro lado, que la Xunta vaya a «pagar muy por debajo de lo que valen esos terrenos», buscando con ello que el proceso se judicialice y la resolución se demore varios años, «cuando ellos ya no estén gobernando». Por eso, Caballero insiste en que el Concello exigirá en todo momento un proceso respetuoso.

Túnel

Las relacionadas con el Ofimático no han sido las únicas críticas que el alcalde vigués ha lanzado a la Xunta este lunes, culpando al Gobierno gallego de «un retraso de tres años con el túnel de Elduayen», defendiendo el trabajo realizado desde el Concello con la elaboración del proyecto constructivo una vez se logró el visto bueno de Patrimonio para salvaguardar la muralla.

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«Están con esa obstrucción permanente cuando tendrían que haber pagado ya hace tres años, pero es su estrategia la de retrasar obras», censura Caballero, que recuerda que el de Paseo de Alfonso tendría que haber sido una realidad hace tiempo y que «ahora deberíamos estar con el de Beiramar ya en marcha, pero la Xunta tampoco habla de él».