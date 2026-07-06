La piscina de Teis cumple un año en reconstrucción: el objetivo es tenerla lista a principios de 2027

Un devastador incendio dejó en mayo de 2022 inutilizada la piscina de Teis, motivando que el Concello de Vigo se pusiese manos a la obra para su reconstrucción. Fue hace un año, en julio de 2025, cuando pudieron arrancar las obras, que cuentan con un presupuesto de siete millones de euros y que están cofinanciadas por la Diputación de Pontevedra. El objetivo es dotar al barrio de unas instalaciones totalmente renovadas, más amplias y modernas.

El ambicioso proyecto, una de las inversiones estrella que debe culminar en este mandato, tiene un cronograma claro que establece que la duración de los trabajos, ejecutados por Civis Global, tiene un plazo máximo de 18 meses, por lo que si nada se tuerce estará lista a principios de 2027. Se trata de un proyecto muy esperado por los vecinos del barrio.