Un piano de cola suena por primera vez en el claustro más antiguo de Vigo

El pianista Alejo Amoedo es el protagonista de la segunda de las citas del ciclo de «Verbenas na Caridade», que organiza la Orquesta Clásica de Vigo.

Con un piano de cola por primera vez en el claustro más antiguo de Vigo, el académico de la Real Academia de Belas Artes de Galicia ofrecerá un repertorio con música de salón de finales del siglo XIX y comienzos del XX, rescatando partituras «olvidadas» de autores de Pontevedra. Lleva por título «A noite recreada».

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Es este miércoles, con la apertura de puertas a las 19.30 horas y el inicio del concierto a las 21. La Fundación Casa da Caridade están en el número 69 de la rúa San Francisco.