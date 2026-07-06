Nueve meses esperando por un gimnasio en Travesía de Vigo que sigue sin abrir

Hace nueve meses, en octubre del año pasado, la cadena Vivagym anunciaba a bombo y platillo la apertura de su tercer gimnasio en la ciudad, concretamente en el centro comercial de Travesía. No solo eso, sino que ya por aquel entonces lanzó una gran campaña de captación de usuarios con ofertas muy agresivas como la posibilidad de entrenar por solo veinte euros al mes. Esa campaña funcionó y atrajo a numerosos clientes, que decidieron anotarse con la promesa de que el centro abriría antes de finales de año. Seis meses después, sin embargo, sigue cerrado.

La empresa fue dando nuevos plazos y retrasando su apertura en varias ocasiones: primero dijeron que sería en marzo, luego antes de verano... Y hasta hoy. Entre medias, centenares de personas, en muchos casos que pagaron una prematrícula, y continúan sin poder empezar a entrenar en el centro en el que se han anotado.

En los últimos días, sin embargo, Vivagym comunicó a sus usuarios que la apertura oficial del gimnasio de Travesía será el próximo 22 de julio. Al concretar una fecha tan concreta, se espera que esta vez sí que sea la definitiva. Pero los usuarios, después de tantas promesas incumplidas, continúan sin fiarse. Durante todos estos meses de espera, la empresa les ofreció a las personas matriculadas en este centro la posibilidad de entrenar en alguno de los otros gimnasios que Vivagym tiene abiertos en la ciudad, el del centro, ubicado en María Berdiales, y el de la Plaza Elíptica.

Estas soluciones sin embargo no convencieron a buena parte de los usuarios. Hay que tener en cuenta que las personas que se matriculan en un gimnasio concreto lo hacen porque les viene bien la ubicación por su cercanía al lugar de trabajo o de residencia. Es más, el entorno de Travesía y el barrio de O Calvario adolecían hasta ahora de un gran gimnasio, y muchos esperaban con ansia esta apertura para poder entrenar. Pero, de momento, siguen esperando.

En este tiempo, las reclamaciones presentadas antes las organizaciones de consumidores han sido continuas. En la última, que se presentó concretamente ante la OCU, el usuario explica que mostró su interés por inscribirse en el gimnasio Vivagym Travesía de Vigo en noviembre de 2025. En ese momento, la empresa le informó de que la apertura de las instalaciones estaba prevista para finales de diciembre de 2025 o principios de enero de 2026. El 20 de noviembre de 2025, el reclamante abonó el importe de 19 euros correspondiente a la matrícula, formalizando así su inscripción con base en la fecha de apertura facilitada por la empresa.

Ese incumplimiento reiterado de las fechas de apertura anunciadas ha alterado de forma sustancial las condiciones en las que contrató la matrícula, causando un perjuicio evidente y frustrando las expectativas legítimas generadas en el momento de la contratación. Es por ello que ha solicitado la cancelación de la matrícula y la devolución íntegra del importe abonado, así como darse completamente de baja del centro. Habrá que ver si el camino de este usuario lo elige más gente o si todos los que llevan tanto tiempo esperando mantienen la suscripción.

Bum de gimnasios

El sector del fitness continúa siendo rentable en la ciudad pese a la numerosa competencia (hay casi ya cien centros deportivos abiertos solo en Vigo). Solo hace falta echar un vistazo en horas punta a los gimnasios de Vigo: están a rebosar, con colas de personas esperando a utilizar las diferentes máquinas y las clases colectivas, como Pilates, llenas. Esta situación se da especialmente en los conocidos como gimnasios low-cost, precisamente como los Sinergym, VivaGym y otra cadena con presencia en la ciudad como Basic-Fit.