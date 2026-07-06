La niebla refresca Vigo: la ciudad amanece por debajo de los 20 grados
Esta semana dejaremos atrás el episodio extremo de calor con temperaturas que no superarán los treinta grados.
Tras días sofocantes, las nieblas han refrescado el ambiente tórrido que caldeó a la ciudad el fin de semana. «Xa temos presenza de brétemas no litoral entre as Rías Baixas e Costa da Morte e un descenso das temperaturas máximas en toda esa zona», confirma Meteogalicia lo que se ve y se siente a pie de calle en Vigo: el cielo ha mudado su azul por el blanco de las brumas costeras, que han hecho bajar los termómetros.
La ciudad ha amanecido este lunes por debajo de los 20 grados tras un fin de semana sofocante que marcó el pico histórico del mercurio con 39,1 grados el viernes. Tras varias noches tropicales y tórridas (por encima de los 20 y 25 grados, respectivamente) esta madrugada las temperaturas máximas cayeron gradualmente hasta que a las 4 horas marcaron los 19,6 grados.
Al amanecer, a las 7:04 horas, se registraban 17,8 grados. Veinticuatro horas antes, cuando el sol salió estábamos a 23 grados. En la noche del sábado al domingo no se bajó de los 22,5 grados y se sudó hasta los 28,5º entre las dos y las tres de la madrugada. Y aún así, fue una madrugada más benévola que la anterior: del viernes al sábado no bajamos de los 25 grados y a medianoche había 28,6º. Cuando el sol irrumpió en el horizonte, el mercurio marcaba 26,22º.
Esta semana dejaremos atrás el episodio extremo de calor con temperaturas que no superarán los treinta grados. Tal y como sucedió hoy, las brumas costeras serán las protagonistas del paisaje matutino en los próximos días.
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