El Meixoeiro podrá hacer biopsias de próstata guiadas para mayor precisión

El Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo hace unas 900 biopsias de próstata al año. En esta prueba convencional, pinchan el órgano a ciegas. Así que es posible que no acierten con el lugar exacto en el que está la lesión. Hay una prueba que consiste en integrar la imagen de resonancia magnética para ver la lesión con la imagen de la ecografía para seguir el movimiento del instrumental del urólogo en tiempo real y afinar con el mejor lugar para la recogida de muestras. Hace más de dos años que existe el compromiso de incorporar esta técnica al Hospital Meixoeiro. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de sacar a licitación el suministro de este sistema de biopsia prostática guiada por fusión.

La Xunta licita por 435.600 euros el suministro de dos máquinas. Una para el Meixoeiro (Chuvi) y otra para A Coruña (Chuac). Destaca en un comunicado que «la biopsia por fusión es una de las técnicas innovadoras más eficaces para detectar el cáncer de próstata, permitiendo dirigir la biopsia directamente a las lesioness sospechosas, gracias a la combinación de las imaxes obtenidas mediante la resonancia magnética multiparamétrica y la ecografía en tempo real». El complejo de Santiago de Compostela (Chus) sí dispone hace tiempo de ella.

De hecho es a donde se remitían los casos de Vigo que lo requerían, hasta septiembre de 2025. A la espera de la llegada de la nueva máquina, se hacen en el quirófano de radioterapia, pero la disponibilidad es limitada y el número de las pruebas es más reducido que las necesidades existentes.

Se necesita para aquellos pacientes en los que la biopsia resulta negativa pero la analítica sigue dando parámetros elevados y la resonancia muestra una lesión significativa. Son alrededor del 10% de los casos —unas 90—.

Pero no solo es recomendable en estos pacientes, sino también en aquellos con un «cáncer de próstata indolente», tal y como explicaba el jefe de servicio en el Chuvi, Enrique Cespón, en una entrevista a FARO hace dos años. Se refería a tumores «que aunque no trates, no les va a matar». «Se les puede ofertar la vigilancia activa, pero de forma periódica tienes que biopsiarle la lesión en concreto por si detectas que ha cambiado», explicaba y señalaba que se necesita esta técnica para dar este seguimiento en buenas condiciones.

¿Cómo funciona?

Se trata de un proceso que crea un mapa detallado 360º de la próstata mediante la fusión de imágenes previamente capturadas de resonancia magnética con imágenes de ultrasonidos en directo procedentes del ecógrafo. Presenta diversas ventajas respecto a la biopsia tradicional, como una mayor precisión, identificando hasta un 96 % de los tumores significativos; menor número de pacientes que precisen una segunda biopsia de próstata; menos falsos negativos; menor riesgo de infecciones urinarias, prostáticas y sistémicas; menos complicaciones y una mayor comodidad para el paciente.

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Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 20 de julio para presentar sus ofertas.