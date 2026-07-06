Jornada de empleo «Activa tu idea»

El próximo jueves 9 de julio, en el espacio MUTA, Dani participará en la jornada «Activa tu idea», una iniciativa de Inserta Empleo Galicia, entidad de la Fundación ONCE, en colaboración con la cooperativa O Cable Inglés.

Graciela Costas Quiñones, dinamizadora de emprendimiento de Inserta Galicia, explica que el objetivo principal de esta cita es «tratar de captar a la gente joven», ya que muchas personas jóvenes con discapacidad no suelen dar el paso hacia el emprendimiento, en muchas ocasiones por miedo o por incertidumbre.

Durante la jornada, Dani compartirá con los asistentes su experiencia en el mundo laboral y explicará cómo el acompañamiento especializado y el asesoramiento profesional le permitieron transformar un hobby en una oportunidad real. Además, realizará un mural en directo, con el que mostrará su arte como una herramienta para fortalecer el vínculo entre las personas y su entorno.

La inauguración correrá a cargo de Beatriz Gallego, directora de Inserta Galicia. La jornada, cofinanciada por la Unión Europea, combinará formación práctica, gestión de ideas, networking y testimonios inspiradores —como el de Dani— con el objetivo de impulsar la cultura emprendedora y visibilizar nuevas oportunidades de desarrollo personal.