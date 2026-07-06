Innovación
Farmacia del Chuvi, premiada a nivel nacional por escuchar al paciente
El servicio realizó 15.056 encuestas a sus usuarios con las que detectaron áreas críticas como saturación telefónica, tiempos de espera y rigidez en citas.
Aplicaron medida como la creación de una plataforma digital de autogestión o la ampliación a horario de tarde
La literatura científica evidencia una discrepancia frecuente entre la perspectiva de los profesionales clínicos, más preocupados por la efectividad técnica, y la de los pacientes, que prestan más atención a la empatía, la comunicación y la accesibilidad. Así que el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Área Sanitaria de Vigo quiso mejorar la atención que presta escuchando a sus usuarios. El proyecto «De la voz del paciente a la decisión estratégica: un modelo ISO de humanización y eficiencia en Farmacia Hospitalaria» le ha valido un premio nacional.
El galardón de «IESE-Novartis a la excelencia operativa en Gestión Sanitaria», reconoce iniciativas innovadoras que evalúan la calidad asistencial desde la perspectiva del paciente o iniciativas que fomenten su participación y/o empoderamiento. «Estamos moi contentos, xa que fomos elixidos entre 70 proxectos de grandes hospitais», destaca la jefa de servicio, Noemí Martínez López de Castro.
El objetivo del proyecto era implantar y evaluar un modelo de mejora continua basado en la recogida sistemática de la experiencia del paciente, con la que implantar mejoras organizativas, asistenciales y de eficiencia medibles en la atención farmacéutica ambulatoria.
Encuestas
Entre 2023 y 2026, enviaron más de 15.000 encuestas a pacientes que acudían a consultas externas de Farmacia. En ellas se valoraban la accesibilidad y las instalaciones; la organización asistencial —tiempos de espera, gestión de citas y canales de contacto—; la consulta clínica —tiempo de atención, claridad de la información y resolución de dudas—; y la satisfacción global con el servicio.
Con sus respuestas, detectaron varias áreas críticas organizativas: saturación telefónica, tiempos de espera y rigidez en las citas. Como respuesta, se pusieron en marcha nuevas acciones organizativas, estratégicas y tecnológicas. Así, se implementaron varias intervenciones directas, como la plataforma digital de autogestión FarmaLink; la ampliación al horario de tarde; y la creación de una página web del Servicio de Farmacia con guías de acogida e información para pacientes.
El Sergas destaca que estas medidas «fueron claramente eficaces», ya que los resultados de la última encuesta realizada este año demuestran una mejora significativa: la valoración del cambio hasta 4,23 sobre 5; la consulta telefónica, hasta 4,04; la interacción directa con el farmacéutico rozó la excelencia, a 4,62; y la satisfacción global, en un 4,42.
«En conxunto, os resultados demostran que a incorporación estruturada da experiencia do paciente na xestión sanitaria permite transformar barreiras organizativas en oportunidades de mellora, xerando valor tanto para o paciente como para o sistema sanitario», concluye Noemí Martínez.
- Ola de calor: Vigo empieza a respirar y se adentra en una semana con las máximas por debajo de los 30 grados
- San Xoán, unas bodas de plata y una casa llena de vida en Bembrive
- Vigo supera su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marca la máxima de Galicia con 40,2º
- Smoke on Castrelos: Deep Purple inaugura el ciclo de conciertos a golpe de rock
- Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»
- Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado
- Psiquiatría a domicilio: el Sergas plantea atender en casa a personas con trastornos de la conducta alimentaria
- Las dos caras del acceso a la vivienda en Vigo: mientras crece la dificultad para acceder a un hogar, «multipropietarios» y «grandes tenedores» ganan terreno