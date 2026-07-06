La familia de la desaparecida en Vigo pide más medios y coordinación policial tras otro día de infructuosa búsqueda

Los familiares de María Pereira, la viguesa desaparecida desde hace una semana, denuncia falta de efectivos y descoordinación entre los cuerpos de seguridad, por lo que reclaman más medios policiales para la búsqueda.

De 75 años y diagnosticada con principio de Alzhéimer, salió de su casa en Vigo el lunes 29 de junio. La última señal de su móvil, antes de apagarse el martes, la situaba en Redondela, zona en la que se encontró un pañuelo suyo. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio de Rande captaron a la mujer ese lunes a las 14:00, caminando en dirección a Redondela.

La familia, una semana después, continúa organizando por su cuenta batidas y operativos de búsqueda. En un escrito al comisario jefe de la Policía Nacional de Vigo piden más medios, más coordinación policial y la apertura de nuevas líneas de investigación, porque se sienten desatendidos.

«Estamos intentando con la comisaría que se pusiesen más medios y no conseguimos nada. Nos dieron largas», explica Alberto Gayoso, familiar que afirma que las autoridades les aseguran que están haciendo «todo lo posible».

En el escrito, incluyen una cronología de la desaparición detallando el apoyo de las autoridades, que incluyó perros rastreadores en un inicio pero que decayó con los días, aseguran. El domingo fue la Policía Nacional quien llamó a la familia para preguntar si había alguna novedad. «Nos quedamos estupefactos», lamenta Gayoso. La búsqueda de este lunes con batidas de voluntarios finalizó sin ningún tipo de avance en su localización.

Acto ante el Concello de Redondela a las 18 horas

En en ese sentido la familia no cesa en su búsqueda de más medios y apoyos. Es por ello que han convocado una rueda de prensa ante la casa consistorial de Redondela para informar de la situación en esta última semana. El objetivo es evitar que decaiga la atención a la desaparición de la mujer, enferma de Alzhéimer, de la que no se sabe nada desde el pasado martes.

El acto tendrá lugar a las 18 horas de este martes, aunque aún no se sabe si será en la puerta del propio Concello o en la sala multiusos próxima. Para ello han mantenido conversaciones con la regidora, Digna Rivas

Rasgos de la desaparecida y teléfono de contacto

María Pereira Rodríguez mide 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño claro y los ojos marrones. Cuando fue vista por última vez vestía un pantalón de lunares, una prenda que la familia considera clave para poder identificarla. También calza zapatillas deportivas Adidas de color rosa y blanco.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o en el correo info@sosdesaparecidos.es. La familia también ha facilitado los números 661 788 260 y 661 641 832 para recibir cualquier pista.