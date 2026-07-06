Día del Carmen 2026: las festividades del puerto de Vigo

Vigo continúa con su tradición. Este 6 de julio de 2026, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, ha presentado todas las actividades que se producirán para la honra de la patrona de los marineros: la Virgen del Carmen. Estas se desarrollarán este sábado 11 de julio, en el que se plantea un gran programa de actos junto con la tradicional procesión marítima. Este comenzará a las 16:30 con la procesión desde la Iglesia de San Francisco.

Cartel del Día del Carmen / Puerto de Vigo

Para el disfrute del día, el Puerto de Vigo pondrá a disposión un barco de ría (Mar de Ons) gratuito para los que quieran acompañar la procesión marítima. Las entradas están disponibles desde hoy en las oficinas centrales de la Autoridad Portuaria, en plaza de la Estrella, con un horario de 8:00 a 14:30. Por motivos de seguridad, solo podrán embarcar persona con entrada. Por otra parte, el Puerto facilitará a todos los asistentes que participen en la celebración un aparcamiento.

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El día comenzará a las 16:30 con la procesión que indicará el inicio a las 17:00 de la misa en honra a la Virgen del Carmen en el Pabellón del Mercado. A las 18:00 se homenajeará a los fallecidos en el mar en el Edificio Virgen del Carmen. Será a las 18:30 cuando se producirá el embarque en el «Novo Baleiro» para celebrar la procesión marítima. Finalmente, a las 20:00 se hará la ofrenda floral en el mar, visible desde escollera del Puerto Pesquero. El desembarco y traslado de la imagen a la Iglesia de San Francisco será a las 20:30.