Acto institucional
David Regades será el pregonero del Día de Galicia en Vigo
El acto se celebrará el próximo 22 de julio en los jardines del Pazo de Castrelos
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Vigo
La celebración del Día de Galicia en Vigo de este año ya tiene fecha y pregonero. El alcalde vigués, Abel Caballero, desveló este lunes que los jardines de Castrelos acogerán el acto institucional el próximo 22 de julio a partir de las 20:00 horas, animando a toda la ciudadanía a acudir, al ser de entrada libre. También esta confirmado el pregonero de la presente edición, que será el delegado especial del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades, que coge el testigo de la coordinadora de la Unidad de Patología de mama del hospital Álvaro Cunqueiro, Rosa Mallo.
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