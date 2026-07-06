De cita con la poesía viguesa: caminar entre versos

Teñen luces os versos, es un poemario infantil, establecido como punto de partida para comenzar una conversación entre dos referentes de la literatura gallega y española. Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura en 2017 por su obra Poemar o mar, ha charlado esta tarde de lunes con el escritor Pedro Feijoo, ganador del Premio Xerais de Novela en 2023 por Nadie contará la verdad, en la Feira do Libro de Vigo. Para su autor, García Teijeiro, este nuevo poemario representa «una forma de mirar o mundo», y que, además, la poesía para los pequeños es «lúdica, ritmo e xogo».

«A poesía é a alma das palabras»

De esta manera define el autor García Teijeiro lo que significa la poesía para él. Para el escritor, la poesía significa observar el mundo desde una óptica diferente y ayuda a conocernos mejor, a conocer a los demás y a «facer preguntas». El poeta, según Teijeiro, «pousa a súa ollada naquilo que a xente común non ve» e «amplia a visión dun mesmo e da sociedade». Además, este género literario, se fija en lo cotidiano y fija la atención en las cosas sencillas pero que «din moito».

En relación a los más pequeños, Teijeiro considera que la poesía «debe entrar no seu mundo en voz alta». En este poemario el autor construye un cosmos lírico en el que las palabras, los sonidos y los elementos de la naturaleza conviven con naturalidad; y a través de él invita, a los pequeños lectores, a descubrir el mundo a través de la poesía.

Aunque la obra está compuesta por poemas infantiles, todos los públicos son bienvenidos para participar en la tertulia. Para tanto Teijeiro como Feijoo, nombres habituales en la Feira do Libro, esta fecha representa un lugar de encuentro, no sólo entre compañeros de profesión, sino que también lo es entre autores y lectores.

«Dónde más aprendes es conversando con el lector»

Para el autor vigués Pedro Feijoo, los escritores deben valorar el encuentro con el lector, resulta fundamental: «Escribir es como lanzar una botella al mar». Con estas palabras explicaba el escritor, cómo funciona el arte de la escritura y la relevancia de la figura del lector como una parte del proceso literario.

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Para todos aquellos que no se atrevan a leer poesía, por considerarlo un género complejo, resulta determinante que atiendan a esta cita de García Teijeiro: «Reflexionar e gozar das imaxes e das palabras». Esto refleja que nunca es tarde para darle una oportunidad a la literatura y que una cita con la poesía siempre será una buena opción.