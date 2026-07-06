Ocio
Cinco días de fiesta en Alcabre, en Vigo: gastronomía, música y un expresidente del Celta como pregonero
Las celebraciones arrancarán este jueves y se prolongarán hasta el lunes
El verano es sinónimo de fiestas patronales y la parroquia de Alcabre, en Vigo, se prepara para disfrutar de cinco días de celebraciones entre este jueves día 9 y el lunes 13, un evento que fue presentado en el consistorio por la comisión de fiestas de Santa Eulalia de Alcabre y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que destacó la aportación de 18.000 euros que realiza el Concello para los festejos.
Este apoyo fue institucional fue subrayado por el presidente de la comisión, Roberto Giráldez, que destacó que la fiesta estará marcada por la gastronomía, actos religiosos y la música, con espacio tanto para grupos locales como reconocidos a nivel internacional. Además, el pregonero de esta edición será el expresidente del Celta y vecino de Alcabre, Horacio Gómez.
La principal novedad que traerá la celebración este año será la fiesta gastronómica, al ofertarse una amplia gama de productos del mar como marisco o pulpo o empanadas para todo aquel que quiera degustarlo. «Habrá todo tipo de especialidades», explicó Giráldez antes de detallar la oferta musical de las fiestas, que empezará la orquesta América de Vigo, «un grupo singular que en nada se parece al resto», tomando el testigo un grupo local de Alcabre.
Por la noche, llegará a Vigo el reconocido DJ Sash, la figura más reconocida de los tres que pondrán a bailar a los vecinos durante las celebraciones. Charangas, pandereteiras, la disco móvil Urban y la orquesta Mondragón, que ha elegido Alcabre como parte de su gira para celebrar su 50 aniversario, y la orquesta Kubo completan el cartel musical.
Las fiestas servirán también para rendir un merecido reconocimiento a diferentes colectivos de la parroquia como el ANPA del colegio Javier Sensat, la coral Polifónica, el equipo de fútbol o la asociación de vecinos, «por el gran trabajo que realizan en el día a día durante todo el año para que Alcabre pueda ofrecer actividades de todo tipo», concluyó Roberto Giráldez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ola de calor: Vigo empieza a respirar y se adentra en una semana con las máximas por debajo de los 30 grados
- San Xoán, unas bodas de plata y una casa llena de vida en Bembrive
- Vigo supera su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marca la máxima de Galicia con 40,2º
- Smoke on Castrelos: Deep Purple inaugura el ciclo de conciertos a golpe de rock
- Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»
- Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado
- Psiquiatría a domicilio: el Sergas plantea atender en casa a personas con trastornos de la conducta alimentaria
- Las dos caras del acceso a la vivienda en Vigo: mientras crece la dificultad para acceder a un hogar, «multipropietarios» y «grandes tenedores» ganan terreno