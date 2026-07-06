«Recién casada al borde del desmayo»: la espera a 50ºC de los viajeros de un avión de Air Europa entre Vigo y Madrid

Entre las muchas formas de empezar una luna de mil pocas pueden resultar menos apetecibles que quedar atrapados durante varias horas en el avión, antes de despegar y con temperaturas de prácticamente 50ºC. Por esta situación pasaron este domingo María y Santiago, un matrimonio que apenas 30 horas después de darse el "Sí quiero" en Vigo vivieron en primera persona las consecuencias de la ola de calor en la ciudad. La avería del aire acondicionado de un avión de Air Europa hizo que pasaran más de ocho horas desde que embarcaron por primera vez hasta que llegaron a Madrid.

«Todo fue cine», relata sobre lo vivido en el UX7317 que debió despegar del aeropuerto de Madrid a las 16.50 horas. Esta pareja de odontólogos formaban parte de las 180 personas que vivieron en sus carnes las altas temperaturas. «Había dos embarazadas al borde del colapso, estuvimos una hora abanicándonos dentro con las instrucciones de seguridad», rememora María. En ese momento se inició una serie de excusas que fueron colmando la paciencia de los presentes: «Quien quisiera podía bajar o quedarse a 50ºC pero que íbamos a estar 90 minutos así, que vendría un señor de Santiago a repararlo o que el finger se había roto», añade su marido.

Sublevación en la terminal

Fue entonces cuando desembarcaron y se vivieron las escenas de mayor tensión durante las dos siguientes horas de espera. Entre los pasajeros se encontraba el periodista Manu Sánchez, quien trató de mediar con las azafatas. Uno de los viajeros gritó de forma notable a la misma, lo que provocó que ésta le denunciara a la Guardia Civil, quien en un principio no le iba a autorizar a viajar. Mientras tanto, el avión realizó varios paseos por la pista del aeropuerto de Peinador para ver si funcionaba el aire. «Lo dejaron con las puertas abiertas durante seis horas para que bajara la temperatura con el propio aire exterior, ya que no había sistema de refrigeración», recuerdan.

Interior del avión de Air Europa con el aire averiado / FdV

En ese momento las temperaturas eran de unos 30º en la ciudad, por lo que «la gente se sublevó». Muchos buscaron otros medios para viajar a la capital; desde comprar billetes para las últimas plazas de Iberia —quien ha reducido a dos vuelos la oferta en la ruta los domingos— al alquiler de coches para ir por carretera. Mientras tanto, los más pacientes recibieron un bocadillo y la cena en el aeropuerto.

La salida de la aeronave se produjo a las 23:35 horas, aterrizando en Barajas apenas 50 minnutos después. «Cuando entramos hacía el mismo calor que la primera vez», apunta Santiago, aunque el hecho de que la mitad del pasaje se hubiera ido hizo más llevadera. Curiosamente la aeronave, un Boeing 737-800 de 13 años de antigüedad (EC-NZN), voló este lunes sin ningún tipo de retraso.

Lo más curioso fue que el único aire acondicionado que no funcionaba era el que se utiliza cuando están en tierra, ya que al despegar se encendió sin problemas. «A lo mejor nos hubiésemos ahorrado esto si la gente no fuese tan tremenda», reflexionan sobre cómo un poco de paciencia habría evitado el grueso del caos. Con ellos volaban también varios de los invitados al enlace nupcial, que vivieron una de las peores resacas posibles. Casi 24 horas después, superado el susto, ambos despegan ahora hacia un futuro feliz sin turbulencias.