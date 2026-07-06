La asociación Afaga bate récords con 4.300 usuarios el año pasado

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga) bate récords en el balance del último ejercicio. Según la memoria de actividad de 2025 que acaba de presentar a su asamblea, los mayores crecimientos los ha registrado en sus programas de prevención de la demencia y promoción de hábitos saludables, así como en sus talleres de estimulación cognitiva.

En concreto, AFAGA atendió en 2025 a un total de 4.306 personas, lo que representa un 16,83% más que el año anterior. De ellos, 2.652 fueron usuarias directas de alguno de sus recursos, incluyendo a los 1.226 participantes inscritos en sus programas de prevención «Cultiva a Mente», «Coida o Corpo» y «Actívate», un 49,2% más. También subieron un 21,75%, hasta 515 personas las que participaron en sus talleres de estimulación cognitiva para pacientes con demencia.

En la actualidad, la entidad gestiona grupos de prevención dirigidos a personas sin diagnóstico en 14 municipios del Área Sanitaria de Vigo y en la localidad portuguesa de Valença. También cuenta con talleres de estimulación cognitiva y grupos de atención a personas con Alzheimer u otro tipo de demencia en Vigo, Nigrán, Baiona, Tui, O Porriño, Tomiño, Salceda de Caselas, Ponteareas, Mos y Redondela. Además, dispone de cinco centros propios o públicos de gestión directa en Vigo, O Porriño y Marín —en colaboración con la asociación Afapo—.

Intergeneracional

Con la intención de crear espacios de encuentro entre distintas generaciones para fomentar la sociabilidad, combatir el edadismo y promocionar el envejecimiento activo, desarrolló también 13 proyectos intergeneracionales y una decena de actividades en distintos centros educativos, con 418 participantes.

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En su apartado de formación, organizó sesiones de orientación con 102 familiares y cuidadores de personas con alzhéimer y prestó 135 horas de formación presencial y online a 111 profesionales sociosanitarios.