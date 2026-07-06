Abonos al Portamérica como premio al comercio local: AETRAVI entrega las distinciones de «O meu barrio, o meu estilo»

La Asociación de Comerciantes e Empresarios de As Travesas, AETRAVI, celebró este lunes el acto de entrega de premios de la campaña de dinamización comercial «O meu barrio, O meu estilo», una iniciativa impulsada para fomentar las compras en los establecimientos del barrio y dar visibilidad al comercio local.

El acto tuvo lugar a las 12:00 horas en 123 Wash, situado en la calle Pintor Laxeiro, 10, y contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de AETRAVI, Iván Iglesias; la vicepresidenta de la asociación, Ana Diéguez; representantes de establecimientos participantes y las personas premiadas.

Durante la entrega se repartieron los cinco abonos para los tres días del Festival PortAmérica, premio principal de la campaña, que reconocía la participación de las personas que realizaron compras en los comercios adheridos y compartieron su experiencia en redes sociales. Las personas premiadas fueron Marta Rodríguez, por su participación vinculada a C. Estética Lucybel; Sira March, por Ecosalón Judith Arcobaleno; Rosana Cameselle, por Gimnasio Body & Mind; Nuria García, por Sensus By Ana; y Sofía Rosendo, por Patapum.

«O meu barrio, O meu estilo» se desarrolló durante el mes de junio con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio de proximidad de As Travesas, premiando a la clientela y animando a mostrar en redes sociales la experiencia de compra en los establecimientos participantes.

Participación institucional

Desde AETRAVI destacaron la buena acogida de la campaña y agradecieron la implicación de los comercios adheridos, así como la participación de las personas que se sumaron a la iniciativa. La asociación subrayó que este tipo de acciones permiten reforzar la identidad comercial del barrio, acercar el comercio local a nuevos públicos y reconocer la fidelidad de quienes compran en As Travesas.

La campaña contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, Comercio Galego y el Concello de Vigo, y se enmarca dentro de las acciones de dinamización comercial promovidas por AETRAVI para seguir impulsando el Centro Comercial Aberto As Travesas.