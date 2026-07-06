Dinamización local
Abonos al Portamérica como premio al comercio local: AETRAVI entrega las distinciones de «O meu barrio, o meu estilo»
La asociación hizo entrega de los cinco abonos de tres días del festival a las personas ganadoras de esta iniciativa de dinamización del comercio local de As Travesas
El acto se celebró en 123 Wash y contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, el presidente de AETRAVI, Iván Iglesias, y la vicepresidenta de la asociación, Ana Diéguez
La Asociación de Comerciantes e Empresarios de As Travesas, AETRAVI, celebró este lunes el acto de entrega de premios de la campaña de dinamización comercial «O meu barrio, O meu estilo», una iniciativa impulsada para fomentar las compras en los establecimientos del barrio y dar visibilidad al comercio local.
El acto tuvo lugar a las 12:00 horas en 123 Wash, situado en la calle Pintor Laxeiro, 10, y contó con la presencia de la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz; el presidente de AETRAVI, Iván Iglesias; la vicepresidenta de la asociación, Ana Diéguez; representantes de establecimientos participantes y las personas premiadas.
Durante la entrega se repartieron los cinco abonos para los tres días del Festival PortAmérica, premio principal de la campaña, que reconocía la participación de las personas que realizaron compras en los comercios adheridos y compartieron su experiencia en redes sociales. Las personas premiadas fueron Marta Rodríguez, por su participación vinculada a C. Estética Lucybel; Sira March, por Ecosalón Judith Arcobaleno; Rosana Cameselle, por Gimnasio Body & Mind; Nuria García, por Sensus By Ana; y Sofía Rosendo, por Patapum.
«O meu barrio, O meu estilo» se desarrolló durante el mes de junio con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio de proximidad de As Travesas, premiando a la clientela y animando a mostrar en redes sociales la experiencia de compra en los establecimientos participantes.
Participación institucional
Desde AETRAVI destacaron la buena acogida de la campaña y agradecieron la implicación de los comercios adheridos, así como la participación de las personas que se sumaron a la iniciativa. La asociación subrayó que este tipo de acciones permiten reforzar la identidad comercial del barrio, acercar el comercio local a nuevos públicos y reconocer la fidelidad de quienes compran en As Travesas.
La campaña contó con la colaboración de la Xunta de Galicia, Comercio Galego y el Concello de Vigo, y se enmarca dentro de las acciones de dinamización comercial promovidas por AETRAVI para seguir impulsando el Centro Comercial Aberto As Travesas.
- Ola de calor: Vigo empieza a respirar y se adentra en una semana con las máximas por debajo de los 30 grados
- San Xoán, unas bodas de plata y una casa llena de vida en Bembrive
- Vigo supera su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marca la máxima de Galicia con 40,2º
- Smoke on Castrelos: Deep Purple inaugura el ciclo de conciertos a golpe de rock
- Nueva batida de voluntarios para buscar a María Pereira, desaparecida en Vigo: «Necesitamos ayuda de los cuerpos de seguridad»
- Proponen multas de más de 3.000 euros a cuatro pilotos por navegar con motos de agua en las islas Cíes
- Nuevo paso para saldar una «deuda histórica» con Vigo: el Concello cede la parcela para la Biblioteca del Estado
- Psiquiatría a domicilio: el Sergas plantea atender en casa a personas con trastornos de la conducta alimentaria