San Xoán, unas bodas de plata y una casa llena de vida en Bembrive

Marga y Jacobo reunieron a unos 70 amigos en su finca de Segade para celebrar la noche más mágica del año, sin que casi nadie supiera que también festejaban sus 25 años de casados, dos décadas en casa y muchas alegrías familiares.

La noche de San Xoán siempre tiene algo de misterio. Hay fuego, deseos, recuerdos y esa sensación de que, por unas horas, todo lo importante cabe alrededor de una hoguera. En la finca de Marga y Jacobo, en el barrio de Segade, en Bembrive, este año cupo todavía más: una boda de plata, una casa con veinte años de historia, el final de la ESO de sus hijos menores, un 50 cumpleaños, los 25 años del restaurante familiar «O Rancheiro» y, sobre todo, unas enormes ganas de celebrar la vida.

A los cerca de 70 invitados solo se les dijo que la cita era para compartir juntos la noche de San Xoán. Nada más. Lo que no sabían es que aquella fiesta escondía muchas pequeñas fiestas dentro. «No somos muy de celebrar aniversarios, por lo que a los invitados solo les dijimos que queríamos celebrar con ellos la noche de San Xoán, que celebrábamos la vida», cuenta Marga.

FDV

Y vaya si la celebraron. La finca se convirtió en un escenario familiar y alegre, con mesas llenas, conversaciones cruzadas, niños y mayores, música en directo y esa emoción que aparece cuando una reunión deja de ser una merienda grande para convertirse en un recuerdo de los que se guardan.

Marga y Jacobo se casaron hace 25 años, precisamente un 23 de junio. No fue casualidad. «Nos casamos el 23 de junio porque es mi noche preferida del año», explica ella. Por eso, cuando llegó el momento de organizar una fiesta especial, no hizo falta buscar demasiado: la fecha ya estaba elegida desde hacía un cuarto de siglo.

La sorpresa más entrañable llegó cuando los presentes terminaron liándolos para una renovación de votos. La ceremonia la ofició una sobrina de Jacobo, que prepara oposiciones a juez, y que por una noche ejerció de maestra de ceremonias familiar. El detalle más divertido fue el vestuario: Marga y Jacobo volvieron a ponerse las prendas de su boda de hace 25 años. «Para nuestra sorpresa nos entraban», bromea Marga, todavía con la risa de quien sabe que hay momentos que no se pueden planear del todo, y por eso salen mejor.

La fiesta tuvo también su banda sonora. Para animar la velada contrataron a la charanga Costamekrelos, de Bembrive. Además, la actuación tenía un destinatario muy especial: Jacobo. «Fue un regalo para mi marido, que es un loco de la música en directo», añade.

Marga y Jacobo renuevan sus votos entre amigos hogueras de San Xoán y charanga / FDV

Todo ocurrió bajo tres camelios de más de 200 años, árboles cargados de memoria familiar. El padre de Jacobo estaba muy orgulloso de ellos, y durante la noche estuvo muy presente en el recuerdo de todos. «En muchos momentos nos acordamos de él al estar bajo ellos, de cómo disfrutaría de esta fiesta», dice Marga.

También estuvo presente en la queimada, otro de los momentos especiales de la noche. El aguardiente utilizado lo había dejado él mismo en la bodega familiar. Durante años apenas se había tocado, pero el tiempo, como ocurre con ciertas historias, hizo su trabajo. «Resulta que con el paso del tiempo está espectacular, según los entendidos», cuenta Marga.

Hubo una pequeña hoguera, brindis, música, baile y muchas risas. Pero, por encima de todo, hubo una celebración de esas que no necesitan grandes discursos para entenderse: una familia que abre su casa, unos amigos que acuden sin saberlo todo, una pareja que vuelve a mirarse como aquel 23 de junio de hace 25 años y una finca de Bembrive convertida, por una noche, en el centro de una vida compartida.

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Jaime Conde se jubila y se despide de FARO

Se jubiló el día antes de cumplir 31 años de servicio en Faro de Vigo. Antes de fichar por el decano, trabajó en Diario de Galicia y Diario 16, y editó una revista de música, arte que siempre ha sido una de sus pasiones. Jimmy (Jaime Conde Guillade) colgó la pluma antes de terminar el mes de junio de este 2026.

Jaime Conde (noveno por la izquierda, con camiseta negra), junto a los compañeros de FARO que trabajaron el día de su adiós. / FDV

Su última jornada de trabajo cuadró en domingo, cuando hay turnos en la redacción. De ahí que la plantilla fuese algo escasa en la mini fiesta de despedida a la que el ya periodista jubilado aportó algunas viandas para brindar por su adiós. Días antes, muchos se acercaron para despedirle y desearle un merecido descanso después de más de tres décadas cubriendo la actualidad, primero de Redondela y finalmente en la sección de Deportes del periódico.

El primer día que llegó a Faro le recibió el que fuera subdirector del rotativo vigués Suso Portela -ahora también jubilado-, y lo primero que hizo fue presentarle a los dueños de tres bares del municipio redondelano, donde, al parecer, «se movía todo el cotarro». Como compañero de redacción rescato aquí un extracto de la reseña que en su ‘Newsletter’ semanal le dedicó el jefe de Deportes de Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez: «Jaime se marchó ayer del periódico con la dosis justa de emoción, sonriendo como acostumbraba a la vida que termina y a la que comienza, con los primeros planes de feliz jubilado rondando su cabeza, con una lista de conciertos y festivales a los que ir. Ha sido un buen periodista, profesional, riguroso, enemigo de cualquier protagonismo, alérgico a tantos males de esta profesión… pero no renuncio a caer en el tópico (más que justificado en este caso) de decir que sobre todo ha sido un gran compañero que, como el resto, ha tratado de adaptarse al entorno para hacer más agradables y llevaderos los muchos días que compartimos juntos delante de un ordenador».

Pequeño ágape para despedir a Jaime Conde (tercero por la derecha). / FDV

Y en esa alergia a la que hace alusión Juan Carlos, no podemos olvidar la faceta de ‘guerrilleiro’ de Jimmy, luchador por los derechos de los trabajadores tanto en el comité de empresa de este periódico, como ejerciendo de miembro del plantel representativo del Colexio de Xornalistas de Galicia. Una ‘afouteza’ que comparte con el equipo del que ha escrito tantas y tantas páginas y que ahora seguirá de otra manera, lejos de la sala de prensa y de las butacas reservadas para este gremio en el coliseo vigués. Acudirá a Balaídos para ver al Celta, donde podrá celebrar, emocionarse, animar o cabrearse según sea el signo del partido. Y lo hará sin libreta, ni bolígrafo, ni grabadora, y sin pensar en jugadas, minutado, mejores y peores jugadores, incidencias y demás circunstancias que solía plasmar en sus crónicas, y que, últimamente, y como homenaje a su madre firmaba con su segundo apellido. ¡Feliz jubilación, Jimmy!

Un año de amistad, ilusión y buenos momentos en la Peña Cafetería América

La Peña Cafetería América de Vigo, con sede en la calle Barcelona 25, celebró su primer año de vida con una comida muy especial en el restaurante O Tranquilo, en Cesantes, Redondela. Fue una jornada de alegría, amistad y buen humor para este grupo de amigos que, semana tras semana, se reúne en la cafetería para compartir conversación, compañía y también ilusión.

Comida de celebración de la peña. / FDV

Entre charla y charla, decidieron cubrir cada semana un boleto de la Primitiva, con la esperanza de que la suerte también quisiera sentarse algún día a su mesa. Y, como el bote fue creciendo, nada mejor que celebrar este primer aniversario con una buena comida en común.

El encuentro sirvió para brindar por este primer año de amistad, por los buenos ratos compartidos y por todos los que forman parte de esta pequeña gran familia. Al frente de la peña está Rafa, presidente del grupo, acompañado por Mónica, tesorera y una de las dueñas de la Cafetería América, punto de reunión y casa común de todos ellos.

Comida de la Peña Cafetería América. / FDV

En la fotografía faltan Edu y Celso, que no pudieron asistir por motivos laborales, aunque estuvieron muy presentes en el recuerdo de sus compañeros.

La Peña Cafetería América demuestra que la suerte no está solo en acertar los números de la Primitiva, sino también en tener un grupo de amigos con quien compartir mesa, risas y momentos para recordar. Y que vengan muchos años más.

El teatro escolar llena de arte y solidaridad el Auditorio Municipal de Vigo

El Auditorio Municipal del Concello de Vigo acogió tres representaciones de La asamblea de las mujeres, obra de Aristófanes adaptada por el grupo de teatro del Colegio Maristas El Pilar.

Los protagonistas de la obra teatral. / FDV

Una treintena de alumnos y alumnas de 3.º y 4.º de ESO participaron en el montaje, no solo como intérpretes, sino también en tareas de vestuario, atrezzo, iluminación y sonido, demostrando implicación y trabajo en equipo.

Las dos primeras funciones estuvieron dirigidas al alumnado del centro, mientras que la representación de la tarde se abrió al público general, que respondió con risas y numerosos aplausos.

La jornada tuvo también un marcado carácter solidario gracias a la colaboración con el Banco de Alimentos de Vigo. Los asistentes aportaron alimentos no perecederos, uniendo así cultura, educación y compromiso social.

Gemma & Naza inaugura en Vigo su nuevo templo de las cheesecakes

Vigo suma una nueva parada dulce con la inauguración de Gemma & Naza, un establecimiento especializado en tartas de queso que abrió sus puertas arropado por numerosos vecinos, amigos y curiosos. La entrada, decorada con globos azules y blancos y una alfombra roja, convirtió la jornada en una pequeña fiesta de barrio, con ambiente familiar, confeti y muchas ganas de probar sus propuestas.

Fiestón de San Xoán en las bodas de plata de Marga y Jacobo. / FDV

Para chuparse los dedos: apertura del nuevo local en Vigo de tartas de queso, en imágenes / Gemma & Naza

Durante la apertura, los asistentes pudieron degustar algunas de sus especialidades: desde la clásica cheesecake cremosa hasta porciones horneadas y dulces individuales con una cuidada presentación. El nuevo local apuesta por un producto cercano, goloso y reconocible, pensado tanto para quienes buscan un capricho rápido como para quienes quieren llevarse una tarta para compartir.

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Con esta inauguración, Gemma & Naza arranca su andadura en Vigo con una acogida cálida y festiva, dejando claro que las tartas de queso siguen viviendo un momento muy dulce en la ciudad.