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Proponen multas de más de 3.000 euros a cuatro pilotos por navegar con motos de agua en las islas Cíes

La dirección del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia ha iniciado la instrucción de un expediente sancionador por incumplir la normativa de navegación en el espacio protegido del archipiélago vigués

Motos de agua en una ría gallega.

Motos de agua en una ría gallega. / Iñaki Abella

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EFE

 La dirección del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia ha iniciado la instrucción de un expediente sancionador contra cuatro pilotos de motos de agua por incumplir la normativa de navegación en el espacio protegido de las islas Cíes y causar molestias a la avifauna en zonas sensibles del litoral.

Los hechos se produjeron en áreas especialmente delicadas para las aves marinas, donde la presencia de estas embarcaciones puede generar «estrés por contaminación acústica, desplazamientos forzados que interrumpen la alimentación y el descanso, y alteraciones en zonas de reproducción y nidificación».

«La normativa del Parque prohíbe molestar, herir, capturar o matar a los animales silvestres, así como realizar actividades que deterioren o perturben los elementos naturales del espacio, y exige autorización expresa para la navegación y el fondeo», recuerda la dirección del Parque Nacional en su comunicado.

En este sentido, recuerda que las aves marinas que nidifican o utilizan estas islas dependen «de la tranquilidad de sus hábitats para reproducirse y mantenerse en buen estado de conservación», por ello «el paso irresponsable» de motos de agua cerca de la costa puede provocar «efectos directos e indirectos sobre colonias reproductoras y zonas de descanso, además de incrementar el riesgo de abandono de áreas de uso habitual por parte de la fauna».

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La dirección del Parque, asimismo, insiste en la necesidad de respetar la normativa vigente para compatibilizar el uso público «con la conservación de uno de los enclaves naturales más valiosos del litoral atlántico gallego». 

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