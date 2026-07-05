Un pañuelo y un vídeo en una aldea de Redondela, las únicas pistas sobre la septuagenaria viguesa desaparecida

María Pereira vive con su hijo en la calle Anduriña, en Vigo. Padece alzheimer, así que su familia tiene cámaras en la vivienda y una aplicación en su teléfono móvil para ubicarla en todo momento.

Pero el pasado lunes salió de su casa y no volvió. «Ya ocurrió un par de veces, anteriormente. Se confunde de trayecto, y en vez de ir a pasear por Martínez Garrido, debió de coger la calle Aragón», comenta su nieto Cristian Carrera, que también está convencido de que su abuela intentó manipular su smartphone «y seguro que apagó los datos, por eso no la localizamos a través de la app».

Algunas de las personas que se concentraron este sábado para buscar a María Pereira. / Cedida

Lo cierto es que este domingo se cumplen siete días desde que María desapareció y, después de varias batidas y mucha desesperación, las únicas pistas que hay sobre el paradero de esta septuagenaria viguesa son un pañuelo y unas imágenes de vídeo en las que se la ve paseando en la avenida de Redondela, entre Vigo y esta villa pontevedresa.

El moquero se localizó en Padrón, una aldea de Redondela, de ahí que los grupos que estos días se han organizado para su búsqueda hayan partido de esa zona. «El miércoles, la Policía encontró un pañuelo de mi abuela, pero más allá de eso, no sabemos nada sobre ella», confirma el nieto.

La familia denuncia cierto desamaparo con respecto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: «Deberían poner más recursos para buscarla, y lo poco que están haciendo no sale de ellos, les tenemos que indicar nosotros por dónde tirar», manifiesta Cristian, que espera que la reunión que dos de sus familiares tienen previsto tener este lunes con el comisario de la Policía Nacional cambie las cosas.

Se organizó una batida en la tarde de este viernes para intentar localizar a María. / Cedida

«Es como encontrar una aguja en un pajar»

El ánimo y la fe por encontrar a María con vida no decae en el seno de su familia, pero cada día que pasa las esperanzas merman. «No queremos pensar en lo peor, siempre tienes esperanza; es lo que te anima a seguir, pero esto está siendo muy duro», confiesa, «es como encontrar una aguja en un pajar».

No obstante, no piensan bajar los brazos y seguirán buscando, confiando en que «pueda estar cansada, desmayada, inconsciente o a lo mejor sigue caminando», detalla Cristian, que se acuesta cada noche con su abuela en sus pensamientos, aguardando que el nuevo día la devuelva a casa.

Cartel de búsqueda de María Pereira. / SOS Desaparecidos

María Pereira Rodríguez mide 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño claro y los ojos marrones. Cuando fue vista por última vez vestía un pantalón de lunares, una prenda que la familia considera clave para poder identificarla. También calza zapatillas deportivas Adidas de color rosa y blanco.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o en el correo info@sosdesaparecidos.es. La familia también ha facilitado los números 661 788 260 y 661 641 832 para recibir cualquier pista.