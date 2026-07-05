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Meteorología

Ola de calor: Vigo empieza a respirar y se adentra en una semana con las máximas por debajo de los 30 grados

Municipios del área como Salvaterra, Arbo o Salceda se mantienen con niveles térmicos más elevados

Bañistas disfrutando de la playa de Samil.

Bañistas disfrutando de la playa de Samil. / Pedro Mina

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Tras un fin de semana de sofocos y noches tórridas y tropicales, Vigo empieza a respirar y a dejar atrás la ola de calor, con una jornada dominical en la que, si bien, todavía se seguían notando los efectos de las elevadas temperaturas, la situación no tiene nada que ver con lo vivido el pasado viernes, cuando se superaron los 39 grados y se rompió el techo histórico para un mes de julio en el casco urbano vigués.

Este domingo, por su parte, ya en la madrugada los termómetros marcaron registros menos elevados (la mínima fue de 22) que en el paso del sábado al domingo, cuando no se bajó de 25 grados, y el pico del día que cierra la semana se quedó en 33,75 grados pasadas las tres de la tarde.

El episodio extremo que se ha vivido dejará paso, por su parte, a una semana en la que los vigueses verán como las temperaturas máximas estarán todos los días por debajo de los 30 grados, según las previsiones de Meteogalicia, alternando cielos claros con episodios nubosos. Las mínimas descenderán notablemente y oscilarán entre los 14 y los 16 grados, lo habitual para este período.

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Menos alivio notarán los vecinos de localidades del área como Arbo, Salvaterra, que este domingo aún se colaba entre los puntos de Galicia más sofocantes superando claramente los 41,5 grados, o Salceda, donde las temperaturas seguirán por encima de los 30 grados los próximos días. Eso sí, salvo modificaciones, se desactivará cualquier nivel de alerta en la provincia de Pontevedra, permaneciendo con aviso naranja la cuenca del Miño en Ourense y con amarillo distintos puntos de esa provincia, pero también de Lugo y A Coruña.

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