El nuevo PXOM de Nigrán desbloquea la gran ampliación industrial de Porto do Molle

La aprobación provisional del nuevo PXOM de Nigrán despeja el camino para una de las grandes ampliaciones previstas en Porto do Molle. Zona Franca quiere aprovechar el nuevo marco urbanístico para impulsar la construcción de hasta 40 nuevas naves modulares en régimen de alquiler, una actuación con la que aspira a dar respuesta a la fuerte demanda de suelo empresarial y a favorecer la creación de cerca de 1.000 empleos en el parque.

El proyecto se apoyará en las manzanas M15 y M16, dos parcelas situadas frente a la nave de Delta, que suman casi 45.000 metros cuadrados de superficie y más de 38.000 metros cuadrados de edificabilidad. En ese espacio, el Consorcio prevé desarrollar una nueva bolsa de naves industriales pensadas para pequeñas y medianas empresas, con módulos flexibles de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados, adaptables a las necesidades concretas de cada implantación.

Mapa de las parcelas (en color naranja) que pasarán a tener un uso industrial. / FdV

La fórmula volverá a ser la del arrendamiento, un modelo con el que Zona Franca ya viene trabajando en Porto do Molle y que considera especialmente útil para facilitar el aterrizaje de nuevas compañías en un entorno empresarial consolidado. El objetivo es ofrecer una solución rápida a firmas que necesitan espacio productivo sin afrontar de entrada la compra de una parcela o la construcción de una nave propia.

La presión de la demanda ayuda a explicar la magnitud de la operación. Porto do Molle registra ya una ocupación cercana al 100% y las últimas 14 naves construidas por Zona Franca, situadas frente al centro de I+D de BorgWarner, han generado en torno a 300 puestos de trabajo. Sobre esa referencia, el Consorcio calcula que este nuevo desarrollo, cuatro veces mayor, puede acercarse al millar de empleos.

La intención de Zona Franca es licitar ya en septiembre la redacción del proyecto de estas nuevas instalaciones logísticas e industriales, con la idea de optimizar al máximo el uso de ambas parcelas y acelerar la salida al mercado de nuevos techos productivos. El organismo defiende además que la experiencia demuestra que muchas pymes que empiezan en una nave arrendada acaban dando el salto a una parcela propia dentro del mismo parque, consolidando así su crecimiento sin abandonar Porto do Molle.

Más de mil nuevos empleos

El delegado de la Zona Franca, David Regades, celebra la aprobación del planeamiento como un paso decisivo para seguir expandiendo el parque. «Es una muy buena noticia que nos facilita seguir creciendo en Porto do Molle, y una gran oportunidad para continuar generando empleo de calidad, altamente cualificado y de mucho valor añadido», afirma. Regades recuerda que en la actualidad trabajan en Porto do Molle unas 6.000 personas y subrayó que esta nueva actuación permitirá elevar esa cifra en más de 1.000 empleos.

Nuevo vial a la rúa dos Pazos

También el alcalde de Nigrán, Juan González, pone el acento en la dimensión económica y territorial del nuevo PXOM. «Es un paso muy importante para un crecimiento ordenado del municipio y que va a afectar de manera muy relevante a Porto do Molle», señala. El regidor define el parque de Zona Franca como «el núcleo económico del Val Miñor» y avanza que el plan urbanístico permitirá desarrollar un nuevo vial en la salida norte del recinto para conectarlo directamente con la carretera autonómica de la rúa dos Pazos, una vieja demanda de empresas y vecinos.