El Cunqueiro atendió a un centenar de quemados leves en un año

La explosión de una bombona en una vivienda, esta semana, ocasionó quemaduras graves a una mujer. Antes, habría sido remitida a Ribera Povisa para una primera atención y valoración, para ser luego remitida al centro de referencia gallego para grandes quemados, que es el hospital de A Coruña (Chuac). Desde hace un año, el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Álvaro Cunqueiro está asumiendo parte de la atención a estos pacientes —como fue la primera intervención a esta paciente—, pese al retraso en las obras para crear unas instalaciones adecuadas.

La asistencia a quemados es una atención que asumía Povisa para todo el sur de Galicia, pero el Sergas decidió dejar de depender del centro concertado y prometió que el Cunqueiro tendría su propia unidad de quemados. El complejo de Beade asumió a los pacientes pediátricos desde la pandemia de Covid-19 y, con la ola de incendios del año pasado, Sanidade solicitó su colaboración puntual también con adultos.

Desde entonces, ha atendido a entre ochenta y cien quemados leves. La mayor parte, con escaldaduras y quemaduras de contacto por accidentes domésticos, pero también ha llegado alguno laboral. Todo lo que trata lo hace de forma ambulatoria, sin necesidad de ingreso.

Además, han realizado una primera atención a unos 20 o 30 quemados de mayor envergadura, los que requieren ingreso. Los moderados se remiten luego a Povisa y los grandes quemados, a A Coruña. Antes, el Cunqueiro no podía ofrecer ni esta primera intervención, al carecer de los protocolos y la formación de los profesionales.

Obras

La idea es que el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) pueda asumir la atención a los moderados, que en la actualidad presta Povisa. Pero le falta la unidad, cuya apertura estaba prevista para inicios de este año. La idea era crearla en el espacio que conecta dos velas de hospitalización del primer piso —la D y la C—, reconvirtiendo tres habitaciones dobles.

Es necesaria una obra para convertirla en un área de acceso restringido, con dos habitaciones individuales y una sala específica de cuidados y tratamiento de heridas complejas, dotada de una bañera.