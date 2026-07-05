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El Concello de Vigo optimiza su gestión urbanística: luz verde a la norma que permitirá agilizar obras y licencias

Cuenta atrás para la aprobación definitiva de la nueva ordenanza que regula las autorizaciones y reduce la burocracia

Sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo. / Alba Villar

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el pasado verano supuso un auténtico punto de inflexión en materia de blindaje jurídico para el desarrollo de Vigo, aunque las actuaciones en materia urbanística no se han quedado ahí y, para conseguir los mejores resultados posibles, se ha tramitado durante los últimos meses una nueva ordenanza reguladora de licencias que encara ya los últimos pasos para su entrada en vigor, una vez que el Consello de la Gerencia de Urbanismo dictaminará este martes el expediente para que el pleno valide el texto en su próxima sesión.

El objetivo de esta norma no es otro que permitir una mayor rapidez en la tramitación de los expedientes, dado que con su entrada en vigor ciertos trabajos en viviendas o negocios se podrán realizar con solo presentar una comunicación previa o una declaración responsable, manteniéndose una total rigurosidad con proyectos de mayor calado, como deja claro la concejala de Urbanismo, María José Caride, que ha agradecido las aportaciones trasladadas durante el período de alegaciones por parte del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, cuyas consideraciones formarán parte del texto definitivo de la ordenanza, totalmente adaptada a la legislación vigente y al PXOM. «Todo quedará perfectamente claro», garantiza Caride.

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En el consello de este martes también se aprobarán, por otra parte, la cesión de la parcela al Ministerio de Cultura para avanzar con la Biblioteca del Estado o la nueva Empresa Municipal de Vivienda de Vigo.

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